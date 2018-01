Inundación afectó 130.000 Ha de soya que tendrán que ser resembradas

Fotografia: José Hinojosa / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Las intensas lluvias que azotaron al departamento de Santa Cruz entre el lunes y martes inundaron aproximadamente 130.000 hectáreas sembradas con soya en al menos tres municipios del norte, por lo que los productores deberán resembrar dicha superficie cuando las aguas bajen y los suelos vuelvan a la normalidad. A este problema se suma la pérdida de otras 600 hectáreas con plantaciones de soya listas para ser cosechadas pero que quedaron bajo el agua. Pese a ello. El expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y coordinador de defensivos de doce municipios del norte cruceño, Demetrio Pérez, considera que en esta zona el avance de la siembra de soya bordea el 40 por ciento de un total estimado de 300.000 hectáreas, sin embargo, indica que esta última cifra no podrá ser alcanzada, dado que la época de siembra está por culminar y los campos agrícolas continúan inundados. Pérez señala que son alrededor de 130.000 hectáreas de cultivos de soya pertenecientes a la campaña de verano 2017/2018 que fueron afectadas por la excesiva agua, mismas que deberán ser resembradas. "La probabilidad es que el área de siembra sea menor, no 300.000 hectáreas", agregó Pérez, a tiempo de mencionar que los municipios afectados son San Pedro, Fernández Alonso, Okinawa y Santa Rosa. Según datos de Anapo, la proyección total de siembra en el cultivo de soya correspondiente a la presente campaña de verano alcanza al millón de hectáreas. Por otro lado, Deysi Choque, secretaria ejecutiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Norte Integrado, informó que en Santa Rosa había una superficie de al menos 600 hectáreas de soya que estaba lista para ser cosechada, pero que actualmente quedó inundada, por lo que la cosecha no se efectuará. Explicó que este grano tiene una corta temporada de cosecha y si este tiempo se extiende el producto adquiere un color negruzco y no está apto para ser comercializado. Choque manifestó su preocupación por la amenaza que implica la crecida de los ríos Piraí, Surutú y Yapacaní, que atraviesan los municipios productivos del norte cruceño. 60 COMUNIDADES AFECTADAS EN EL PUENTE El alcalde del municipio de El Puente, Ángel Copa, informó que aproximadamente 60 comunidades de esa zona se encuentran perjudicadas por la inundación, incluyendo campos de producción agropecuaria. Lamentó que hasta el momento no se puede realizar una evaluación del impacto de la prolongada lluvia porque hay comunidades que se encuentran incomunicadas por el deterioro de los caminos y por la crecida de ríos y quebradas. Copa también manifestó su preocupación por una posible crecida del Río Grande y que esto afecta a la producción de arroz. DOS PROVINCIAS GANADERAS DE BENI ESTÁN AMENAZADAS El gerente de la Federación de Ganaderos de Beni (Fegabeni), Carmelo Arteaga, informó que las provincias Iténez y Marbán se encuentran en riesgo por una posible inundación que afectará la producción de ganado vacuno, por lo que se recomendó a los productores trasladar a los animales a zonas altas. Arteaga dijo que los actuales pronósticos de lluvia superan a los de la misma época en 2014, cuando se registró la mayor inundación en este departamento en los últimos 50 años, que implicó la muerte de alrededor de un millón de cabezas. La producción de ganado en la provincia Guarayos (Santa Cruz) también se ve amenazada debido a las incesantes lluvias, sin embargo, desde la Asociación de Ganaderos de Guarayos (Agagua) pidieron calma a los productores porque existen zonas altas y bajas, por lo que el riesgo de inundación es mínimo. Según los pronósticos de meteorología, todavía se registrarán lluvias en el oriente bolivianos en los próximos días, por lo mismo, el sector está alerta. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario