Invasión de productos peruanos pone en riesgo la agricultura local

Fotografia: Jos茅 Rocha / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Verduras, productos deshidratados, condimentos, frutas y hasta flores peruanas invaden los centros de comercio de la ciudad provocando un estado de emergencia en los productores locales por los precios similares y la calidad. La papa holandesa peruana es muy demandada por las rosticer铆as y restaurantes porque es ideal para fre铆rla, mucho m谩s grande que la boliviana y de mejor sabor, indicaron las vendedoras del mercado Triangular, en un recorrido que realiz贸 Los Tiempos por los mercados populares. La carga de este producto supera los 300 bolivianos, en cambio la papa nacional es m谩s peque帽a, pero el costo suele ser menor. El camote peruano es tambi茅n muy cotizado, es m谩s grande y de color morado, en cambio el nacional es m谩s peque帽o y delgado. Ambos se venden en 18 bolivianos la cuartilla. Cuando el camote de Per煤 es m谩s grande llega a costar hasta 20 bolivianos, la misma cantidad.聽 "Los dos son dulces, pero la peruana es m谩s arenosa y grande", explic贸 una de las comerciantes. En los 煤ltimos a帽os la presencia de productos peruanos se ha incrementado. En lo que va de esta gesti贸n han ingresado productos nuevos, como ar谩ndanos, sand铆a, tomate y rosas que se suman a la聽 papa, cebolla, manzana, chirimoya, palto, uva, camote, chu帽o, zanahoria, lim贸n, mel贸n, aj铆, comino, ajo y alcachofa afectando a los agricultores nacionales. La representante de los productores de hortalizas, Teresa Barrionuevo, explic贸 que el Gobierno peruano brinda mucho apoyo a los agricultores, con asesoramiento t茅cnico, capacitaci贸n, gestiones para exportar y apoyo econ贸mico, lo que no se hace en el pa铆s. "Como productores estamos perjudicados por el ingreso de productos peruanos", remarc贸. Gracias al apoyo del Gobierno, en los 煤ltimos a帽os la producci贸n de alimentos de Per煤 ha mejorado su calidad y aumentado su producci贸n, lo que les ha permitido realizar agroexportaciones que hasta la fecha superan los 5.000 millones de d贸lares. A julio de 2018, el sector agropecuario peruano registr贸 un crecimiento de 3,8 por ciento, respecto al mismo periodo de 2017, indic贸 el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) de Per煤. La crisis por el ingreso de productos peruanos orill贸 a los agricultores a revisar camiones que ingresan por Parotani trayendo productos de contrabando que no son identificados por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) ni el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). Seg煤n el presidente de la C谩mara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Jhasmany Medrano, el sector est谩 en emergencia por el incremento de productos de contrabando que provienen no s贸lo de Per煤 sino tambi茅n de Argentina. "Cuando la caja de tomate llega a 70 bolivianos traen el peruano y nuestro producto cae a 20 bolivianos la caja. Nuestros productores pierden", afirm贸 el alcalde de Omereque, H茅ctor Arce, municipio que es el principal productor de tomate. A principio de a帽o comenz贸 a ingresar al pa铆s sand铆a peruana lo que caus贸 p茅rdidas econ贸micas para los productores omereque帽os. "En enero no cargaban ya el producto, generalmente las caseritas ven铆an al mercado y de ah铆 llevan, hemos hecho seguimiento y en El Alto hemos encontrado cualquier cantidad", afirm贸. La sand铆a que se comercializaba a 10.000 bolivianos el cami贸n baj贸 a聽 2.000 por estos problemas. "En dos meses la Aduana s贸lo certific贸 a cuatro camiones que hab铆an entrado en enero y febrero, pero en El Alto聽 hab铆a m谩s de cuatro camiones, qu茅 quiere decir eso, que son productos de contrabando", indic贸 el Alcalde. 聽 EEUU ES EL PRIMER MERCADO DE PER脷 El pa铆s vecino se ha convertido en el principal exportador de alimentos de Latinoam茅rica. Sus principales mercados son Estados Unidos (1.119 millones de d贸lares ), Pa铆ses Bajos (604 millones de d贸lares), Reino Unido (247 millones de d贸lares), Espa帽a (158 millones de d贸lares) y China (90 millones de d贸lares). La producci贸n peruana de aceituna creci贸 en 358 por ciento, la de mandarina en 4,6 por ciento, cacao 21,3 por ciento, papa 9,2 por ciento, algod贸n rama 520 por ciento, pl谩tano 13,3 por ciento y聽 palta 9,8聽 por ciento, seg煤n El Comercio. 聽 LA PAPA PERUANA ES MUY DEMANDADA EN EL PA脥S REDACCI脫N CENTRAL Los que m谩s compra Bolivia de Per煤 es la papa. En 2017 ingresaron 33,4 millones de kilos por un valor de 1,5 millones de d贸lares, en tanto de cebolla entr贸 14,2 millones de kilos por 643.264 d贸lares. Pero tambi茅n importa uva, la gesti贸n pasada compr贸 2,6 millones de kilos valuados en 390.409 d贸lares y 4,6 millones de kilos de camotes en 214.140 d贸lares, seg煤n datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en base a datos del Instituto Nacional de Estad铆stica (INE). En los 煤ltimos a帽os se ha incrementado la importaci贸n de fruta como sand铆a, chirimoya, ar谩ndanos. En menos cantidad tambi茅n importamos amaranto, arroz, caf茅, maca, banana, huevos secos, zapallos y otros. En 2017 el pa铆s import贸 de Per煤 101 millones de kilos de productos alimenticios peruanos valorados en 66 millones de d贸lares. En cambio, Bolivia export贸 a ese pa铆s 113 millones de kilos por un valor de 69 millones de d贸lares. En su mayor铆a, el pa铆s exporta soya, sorgo, carne de res, banano, pero ninguna verdura. En cambio Bolivia importa de Per煤 gran cantidad de uva, camote, papa聽 y cebolla que ingresan al pa铆s por millones de kilos de forma legal.