Jeff Bezos el más rico del mundo, solo por unas horas

La primera posición pasó a ser para el CEO y fundador de Amazon, Jeff Bezos, cuando su fortuna ascendió a 92.300 millones de dólares. Pero Bezos no duró más de cuatro horas en este lugar. ¿Cuál fue el motivo? Mientras que el valor de sus acciones aumentaba, la fortuna de Bezos llegó a crecer 2.500 millones de dólares en cuestión de horas. Así, superó la fortuna de Gates alrededor de las nueve de la mañana del jueves. Cuatro horas después, sin embargo, la lista volvió a su estado inicial. Luego de que las acciones de Amazon se habían disparado hasta los 1.083,31 dólares por acción, su firma no logró superar las expectativas en Wall Street y sus acciones cayeron cerca de 1% a los 1.046 dólares. De acuerdo a Bloomberg, Amazon.com Inc. decepcionó a los inversores al informar mayores gastos y presentar una perspectiva que fue inferior a las proyecciones, atenuando su impulso. Todos estos acontecimeintos, para el gigante del comercio electrónico, courren mientras se prepara para entrar al negocio de las tiendas de comestibles con la compra de Whole Foods Market Inc. "Los inversores han aumentado su confianza en el máximo ejecutivo Jeff Bezos para que mantenga el crecimiento de la empresa ingresando a nuevas categorías, como comestibles, electrodomésticos y muebles, y expandiéndose en el extranjero. La confianza ha impulsado al alza las acciones un 39 por ciento este año, y no se vieron afectadas por el anuncio de que Amazon gastaría US$13.700 millones en Whole Foods, la mayor adquisición que ha realizado la compañía. Sin embargo, el apoyo dio un vuelco en las negociaciones extendidas después de la publicación de los resultados el jueves, cuando las acciones cayeron hasta un 4,3 por ciento a US$1.001.80", precisó Bloomberg. Bezos posee aproximadamente el 17% de Amazon, que ha ganado 40% este año hasta el miércoles, sumando US$24.500 millones a su patrimonio neto. Bezos comenzó en 2017 como la cuarta persona más rica del mundo y desde entonces ha adelantado al fundador de Inditex SA, Amancio Ortega, que ocupa el tercer lugar con US$82.700 millones, y Warren Buffett de Berkshire Hathaway Inc, en el cuarto puesto, por US$74.500 millones.