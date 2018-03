LAB busca negociar y el Gobierno insiste que la empresa tiene deudas

Fotografia: José Rocha / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) busca negociar lo invertido en aeropuertos del país a cambio del permiso para operar nuevamente, pero el Gobierno insiste en que la empresa debe a varias instancias del Estado. Ayer, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que el Lloyd Aéreo Boliviano tiene pendiente una deuda tributaria de más de 859 millones de bolivianos. Mientras que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) negó que la empresa sea propietaria de 27 aeropuertos a nivel nacional. Sin embargo, el gerente del LAB, Orlando Nogales, aseguró que los terrenos de El Trompillo, el aeropuerto de Oruro y el de Cochabamba, están inscritos a nombre de la firma en Derechos Reales. Indicó que se entregaron fotocopias legalizadas y no originales de dos de los tres terrenos, porque no confían en la DGAC. Aunque, la DGAC argumenta que según la Ley 8019 los aeropuertos son de dominio del Estado, Nogales asegura que 24 permanecen bajo la figura de uso y usufructo. Explicó que los aeródromos (pistas) son del Gobierno, pero las construcciones (terminales aeroportuarias) le pertenecen al LAB. "Que se nos devuelvan los aeropuertos y si en el Estado puede haber algún movimiento interesado en la justicia vamos a acudir al Pacto de San José de Costa Rica", afirmó. Nogales explicó que si el Gobierno se desiste a negociar, primero acudirán ante un juez de conciliación y posteriormente iniciarán un proceso de reivindicación y desapoderamiento. Sobre la deuda con Impuestos, Nogales dijo que ganaron un proceso contencioso en Sucre y que sólo resta la notificación final para que la denuncia vuelva a foja cero. Sin embargo, Cazón indicó, citado en Erbol, que en el Servicio de Impuestos se está analizando si un remate de los bienes del Lloyd le conviene al Estado, puesto que de llevar adelante esa medida los recursos serían para pagar los salarios y beneficios de los trabajadores Recalcó que, de proceder al remate, "ni un centavo" iría a las arcas del Estado. No obstante, indicó que se está realizando los gravámenes e intereses que correspondan. Cazón señaló que se embargó todas las aeronaves del LAB, motores, máquinas, inmuebles, entre ellos predios en aeropuertos. Sin embargo, aclaró que la primera hipoteca está a nombre de los trabajadores. Según Nogales, la empresa tiene un patrimonio de 650 millones de dólares y para saldar su deuda de 150 millones de dólares buscar vender el aeropuerto de El Trompillo que está valuado en 280 millones de dólares. El pasado martes en la noche, la DGAC informó que se rechazó los estados financieros del LAB debido a la falta de respaldos suficientes de su patrimonio. Frenan transferencia El gerente dijo que el LAB paralizó la Ley 571 que dispone la inscripción del derecho propietario en el registro de Derechos Reales de dos predios ubicados en el aeropuerto internacional Jorge Wilsterman de Cochabamba, uno (13.615 metros cuadrados ) a favor de Boliviana de Aviación BoA, destinado a la construcción de un hangar de mantenimiento, y el otro (9.870 m2) a favor del Comando General del Ejército, para la construcción de un simulador de vuelo de helicópteros. Dos millones de dólares es el monto máximo que necesita una empresa para asegurar su patrimonio ante la DGAC que no define techos. INTENTOS FALLIDOS Octubre de 2012 - Nuevos inversionistas

La Fundación Abu Dhabi Internacional anuncia el regreso del LAB. Marzo de 2013 - Buscan perjudicar al LAB

La empresa indica que cuenta con los documentos listos, pero ve predisposición política de perjudicar al LAB. En enero de 2014 - Movimiento en redes

El LAB anuncia su regreso al mercado y genera gran expectativa a través de un movimiento en redes sociales y panfletos en las calles. Marzo de 2018 - Suman otro rechazo

La DGAC rechaza los estados financieros del LAB.