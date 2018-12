La COB pide que 2do aguinaldo se pague este mes y en efectivo

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear La Central Obrera Boliviana (COB) rechaz√≥ la propuesta de los empresarios de pagar parte del segundo aguinaldo en especie, ponerle un tope al beneficio y pide que √©ste se haga efectivo hasta el 31 de diciembre como determina el decreto. La organizaci√≥n, adem√°s, envi√≥ una nota al Ministerio de Econom√≠a para definir estos temas y reglamentar la norma que establece su pago. El pasado 22 de noviembre, una comisi√≥n de los empresarios de Bolivia acept√≥ pagar el beneficio si es que √©ste se hiciera en dos cuotas hasta junio, que un porcentaje sea especie y que s√≥lo lo reciban los trabajadores que ganan hasta 2.060 bolivianos. El Gobierno y la COB analizaron ese tema el pasado viernes, pero la reuni√≥n termin√≥ sin un acuerdo para reglamentar la cancelaci√≥n de ese beneficio. "Esto es una postura del ampliado nacional y por ende lo que hemos manifestado en esa reuni√≥n con el Ministro de Econom√≠a y Finanzas, en sus oficinas, ha sido lo propio: se rechaza el tema de los plazos, rechaza el tema de los topes (o) l√≠mites y por ende se rechaza el tema del pago en especie", indic√≥ Huarachi. El dirigente detall√≥ que al momento la COB est√° a la espera de que el nivel central del Estado los convoque a una reuni√≥n, en el cual participe el presidente Evo Morales. El segundo aguinaldo, denominado "Esfuerzo por Bolivia", es un beneficio que se paga a los trabajadores cuando el crecimiento de la econom√≠a supera el 4,5 por ciento, seg√ļn el Decreto Supremo 1802. "El d√≠a de hoy vamos a mandar una nota de manera formal para (que) de una vez podamos reunirnos y definir el pago del segundo aguinaldo porque los plazos son cortos", dijo Huarachi. Propuesta La Confederaci√≥n de Entidades Empresariales de Bolivia (CEPB) plante√≥ al Gobierno pagar el beneficio hasta junio, en dos cuotas, y que el monto tope sea dos salarios m√≠nimos nacionales (2.060 bolivianos). En la √ļltima reuni√≥n entre la CEPB y el Gobierno para tratar el pago de este beneficio, no se lleg√≥ a ning√ļn acuerdo y declararon un cuarto intermedio en el dialogo que deb√≠a reanudarse tres d√≠as despu√©s, pero hasta la fecha ese encuentro no se ha realizado. Sin embargo, se espera que la reglamentaci√≥n de la normativa se haga esta semana considerando que el primer aguinaldo se debe pagar hasta el 20 de diciembre. ¬† TRANSPORTE NO SUBIR√Ā PASAJES El dirigente de Transporte Federado de La Paz, Mario Silva, indic√≥ que su sector no incrementar√° el pasaje unos cuantos d√≠as para que su sector tenga doble aguinaldo. El representante indic√≥ que esta medida se tom√≥ porque la Alcald√≠a no est√° de acuerdo y para evitar que sea utilizado para hacer pol√≠tica. "Si vamos a querer cobrar el municipio va a querer hacer pol√≠tica con esta situaci√≥n. En ese entendido no hemos determinado todav√≠a un doble aguinaldo como en el pasado se hac√≠a, dos o tres d√≠as se cobraba uno centavos m√°s. No queremos dar motivos al Alcalde para que haga pol√≠tica", dijo. ¬† EMPRESARIOS PIDEN AL ESTADO PAGAR SUS DEUDAS REDACCI√ďN CENTRAL El presidente de la Confederaci√≥n de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, reclam√≥ ayer que el Estado¬† brinde facilidades a las entidades p√ļblicas para que paguen el beneficio y adem√°s √©stas incurran en¬† considerables retrasos en los pagos de contratos ejecutados por empresas privadas. "Nos parece injusto e inequitativo que el Gobierno autorice a las instituciones p√ļblicas que puedan disponer de recursos de otras partidas para cubrir el pago del segundo aguinaldo, pero al mismo tiempo no se haga ning√ļn esfuerzo para que se paguen las deudas atrasadas con empresas privadas",¬† afirm√≥ Nostas. Asegur√≥ que muchas instituciones del Gobierno central, gobernaciones y alcald√≠as, mantienen deudas prolongadas con las empresas privadas por la provisi√≥n de bienes o servicios y no hacen ning√ļn esfuerzo por honrarlas dentro de los plazos pactados, lo que deviene en p√©rdidas y sobre todo problemas de liquidez para pagar las diversas obligaciones de fin de a√Īo a las que se suma el segundo aguinaldo. Nostas agreg√≥ que en todos los departamentos hay problemas con el pago de obras p√ļblicas ejecutadas por empresas nacionales. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario