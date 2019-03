Fotografia: Eju Agrandar la foto + Twittear La Gestora P煤blica, creada para relevar a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), deb铆a entrar hoy en vigencia completa, de acuerdo al calendario programado por el Gobierno, producto de la segunda postergaci贸n. Sin embargo, todo sugiere que habr谩 una tercera postergaci贸n, esta vez de 30 meses, seg煤n se conoce extraoficialmente. Dos analistas consultados por este medio criticaron la situaci贸n al observar la falta de seriedad y de transparencia en el proceso, adem谩s de la p茅rdida de rentabilidad de las pensiones. El domingo pasado, el senador de Unidad Dem贸crata (UD), 脫scar Ortiz, declar贸 que el ministro de Econom铆a, Luis Arce, habr铆a informado a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) que el inicio de operaciones se postergar铆a otros 30 meses por falta de software. Este medio intent贸 comunicarse con fuentes del Ministerio y de la COB, que, hasta el cierre de esta edici贸n, informaban a trav茅s de terceros que se hallaban en reuni贸n. Sobre el tema, el investigador de la Fundaci贸n Jubileo Bruno Rojas cuestion贸 si la causa de la nueva postergaci贸n obedece a problemas de mora con las AFP, m谩s a煤n si las deudoras son empresas quebradas en las que ha intervenido el Estado. Por lo dem谩s, Rojas considera que la transferencia a la Gestora no despierta mayor expectativa en la poblaci贸n, pues esta instancia estatal no cambiar谩 el actual sistema de pensiones (que implica exiguas rentas y jubilaciones) ni va a mejorar la baja rentabilidad de las AFP. Por su parte, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arce, consider贸 que estas postergaciones no s贸lo develan la falta de seriedad del Gobierno, sino que incrementan la incertidumbre de la poblaci贸n, m谩s a煤n tomando en cuenta que esto se arrastra desde 2011. Seg煤n Arze, es impensable que en tanto tiempo, el Gobierno no haya podido solucionar un problema de software y el problema parece ser de precios. 聽 MIENTRAS, BAJA LA RENTABILIDAD De postergarse el inicio de actividades de la Gestora por otros 30 meses, las AFP continuar谩n con la administraci贸n de acuerdo a las leyes 065 y 1732. Tanto Rojas como Arce ven que esto afectar谩 al contribuyente porque la rentabilidad de las pensiones contin煤a bajando. A diciembre de 2018, el rendimiento de aportes en Previsi贸n alcanzaba a 1,89 por ciento y en Futuro a 1,52 por ciento. Seg煤n Arce, estos datos nominales, por efecto de la inflaci贸n se convierten en nulos o cifras negativas. Eso sin considerar la mala atenci贸n que ahora dan las AFP, listas para retirarse. Rojas advierte que de parte de la Gestora o del Gobierno no existe ninguna propuesta para revertir la mala rentabilidad, y, por tanto, la transferencia no despierta ninguna expectativa. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario