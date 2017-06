La adjudicación del contrato más grande de YPFB fue anulada

Fotografia: Hidrocarburos Bolivia Agrandar la foto + Twittear Luego de evidenciarse errores administrativos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) decidió anular ayer la adjudicación del contrato de construcción de la Planta de Propileno y Polipropileno a la empresa italiana Tecnimont.

Se trataba del mayor contrato petrolero de la historia del país, porque demandaba una inversión de más de 2.000 millones de dólares.

"YPFB me ha informado que el día de hoy (ayer) se procedió a la anulación de la adjudicación del contrato para la construcción de la planta petroquímica propileno y polipropileno debido a errores administrativos", señaló el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, durante el informe oral que rindió la tarde de ayer ante el pleno de la Cámara de Senadores.

La máxima autoridad del sector explicó que cuando el presidente del Estado, Evo Morales, posesionó al presidente de YPFB, Óscar Barriga, le instruyó que realice la revisión de todos los contratos de la estatal petrolera superiores a un millón de dólares.

"En cumplimiento a ello, se emitió un memorando. En esa revisión del informe técnico legal se encontraron errores administrativos, y el Responsable del Proceso de Contratación (RPC) emite la resolución administrativa que anula la adjudicación", precisó Sánchez.

Las observaciones

Página Siete reveló el pasado 1 de mayo que Tecnimont, junto a la española Técnicas Reunidas, se adjudicó el mayor contrato de la historia del país para la construcción de la Planta de Propileno y Polipropileno por 2.200 millones de dólares.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso este medio, en marzo pasado la empresa, junto con la española Técnicas Reunidas, se hizo del contrato por el servicio de Ingeniería Básica Extendida (FEED) y de Ingeniería de Detalle, Procura y Construcción (EPC) del proyecto "Construcción de la Planta Propileno y Polipropileno" por un monto de 12,3 millones de dólares.

Sin embargo, Tecnimont ya en 2012 había obtenido contratos para realizar el primer estudio conceptual del proyecto, y lo entregó en marzo de 2014.

Posteriormente, el Gobierno consideró necesario profundizar los estudios antes de ingresar a la etapa de Ingeniería Procura y Construcción (IPC) y decidió encargar nuevos estudios denominados Servicios de apoyo estratégico-etapa FEL 2, para el proyecto de la Planta de Propileno y Polipropileno.

Los objetivos de este estudio fueron revisar y validar los resultados del primer estudio, elaborar la estrategia de contratación para la fase de construcción y adecuar los Términos de Referencia (TDR) para la contratación de la constructora; también elaborar los TDR para la contratación de la fiscalizadora, preparar la lista de proveedores para la fase de construcción y asesorar técnicamente a YPFB en absolver y formular consultas de los potenciales proponentes para la construcción.

En noviembre del mismo año, la empresa italiana fue adjudicada también con este contrato.

El analista Hugo del Granado observó que la segunda contratación es irregular. La empresa Tecnimont se convirtió en juez y parte porque uno de los objetivos del segundo contrato fue revisar y validar los resultados del estudio que la misma firma realizó en el primero.

Respecto al tercer contrato, el experto dijo que la firma debió ser vetada, ya que fue Tecnimont la que elaboró el TDR y asesoró a YPFB en la búsqueda del nuevo contratista. Las observaciones fueron negadas por la firma. Las observaciones al proceso Proyecto El informe legal YPFB/GLC No297 de 27 de junio dispone que corresponde proceder con la anulación del proceso de contratación "Servicio FEED-EPC del proyecto de Construcción de Plantas de Propileno y Polipropileno hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el inicio del proceso de contratación, con la finalidad de que sea reformulado.

Errores El informe CITE No YPFB-GCC-DRCO-IN241/2017 de 27 de junio de 2017, elaborado por la Gerencia de Contrataciones, señala que existe error en el DBC publicado en el proceso de contratación del proyecto de construcción de las plantas de propileno y polipropileno.

Omisión Este informe también señala que hubo inobservancia al Reglamento de Contrataciones durante el proceso de contratación; por eso, recomienda también anular el proceso de contratación hasta el vicio más antiguo.

Ubicación YPFB escogió la ubicación de esta planta lejos de la Planta Separadora de Líquidos de Gran Chaco, lo que iba a acarrear costos adicionales y encarecer el proyecto.

Entrevista Máximo Pepe, ejecutivo de Tecnimont, negó que la empresa vaya a ser juez y parte en el proyecto al adjudicarse la construcción. Asegura que no partía con ninguna ventaja, pese a que se adjudicó también las dos primeras fases del megaproyecto de 2.200 millones de dólares. Ortiz exige que la Fiscalía y Contraloría investiguen El senador Óscar Ortiz, de Unidad Nacional, celebró que se hubiese anulado la adjudicación del contrato para la construcción de la planta de propileno y polipropileno, pero exigió que la Contraloría General del Estado y la Fiscalía inicien una investigación del proceso.

"La anulación es una admisión de irregularidades. Sólo hablan de errores administrativos, pero no vamos a creer que por eso anularon la adjudicación de un contrato de más de 2.000 millones de dólares, de una contratación pública irregular y sin licitación", precisó el legislador.

Para Ortiz lo fundamental no sólo es revisar la parte administrativa, sino todo el proceso de adjudicación de este contrato y sus tres fases a una sola empresa por parte del ex presidente de YPFB, Guillermo Achá.

"Hay que abrir una investigación seria sobre este proceso de contratación, eran más de 2.000 millones de dólares. Creo que la Contraloría y Ministerio Público deben agarrar este caso, cada uno en función a sus atribuciones y realizar una auditoría. Se evitó un presunto caso de corrupción. Éste iba a ser el más grande contrato sin licitación, sin haber hecho un proceso transparente", remarcó.

Ortiz indicó que el Ministerio de Hidrocarburos tiene designados dos directores en la estatal petrolera que deben revisar los procedimientos, porque sólo en este caso de Tecnimont, se fueron cambiando reglamentos de contratación para que una sola empresa participe en las diferente fases y se adjudique la construcción del complejo petroquímico en Yacuiba, Tarija.