La compra-venta de casas debe ser reportada a la UIF

Los notarios de fe pública están obligados a partir de ayer a remitir información sobre compra y venta de inmuebles a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), según informó su directora ejecutiva, Teresa Morales. "Se ha firmado un convenio con los notarios, con el Ministerio de Justicia (...). Todos los notarios están pasando a ser sujetos obligados de la UIF y van a tomar datos sobre compras y ventas de bienes inmuebles sujetos a registros. ¿No es cierto que va al notario, hace el documento de compra y venta? eso se va a reportar a la UIF", explicó. Morales dijo que el propósito de esta determinación es para que se cuente con una red de información sobre las compras y ventas de bienes inmuebles que se hacen en Bolivia. "Ya está vigente y se está haciendo la capacitación a los notarios y desde enero empezarán a reportar", dijo en un céntrico hotel. Según la directora, los notarios no trabajaban en coordinación con la UIF y era necesario contar con una base de datos que muestre este movimiento. "A partir de hoy están obligados por ley para hacer reportes de operaciones sospechosas o informar sobre qué compras y ventas se están ejecutando en una base de datos encriptada, de tal forma que llegue esa información, si una persona compró en Tarija, en La Paz o Cochabamba, eso se podrá detectar en la base de datos", señaló. Dijo que cada notaría   debe contratar a un responsable que remite información de manera periódica a la UIF a fin de contar con información para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas. Por su parte, el viceministro de Pensiones, Omar  Yujra,  afirmó que la información proporcionada por los notarios servirá para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el lavado de dinero, además del terrorismo. Teresa Morales fue ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a quien se responsabiliza desde el sector fabril de la quiebra de Enatex y de haber impulsado la azucarera San Buenaventura, que hasta la fecha no muestra rentabilidad. Su designación a cargo de la UIF generó críticas desde diversos sectores por no contar con el perfil técnico especializado para esa entidad. La medida entrará en enero de 2019. Los  objetivos Red Contar  con una red de información sobre las compras y ventas de bienes inmuebles que se hacen en Bolivia.

La información proporcionada por los notarios servirá para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el lavado de dinero, además del terrorismo. Susceptibilidad La medida generó temor en las redes sociales.