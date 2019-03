La importación de diésel sube 19% en volumen y 40% en valor

Agrandar la foto + Twittear Las importaciones bolivianas de di茅sel en 2018 se dispararon en 19 por ciento, en volumen, y en 40 por ciento en valor, con relaci贸n al a帽o anterior, seg煤n un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), dado a conocer ayer. Seg煤n los datos, el a帽o pasado Bolivia compr贸 1,2 millones de toneladas de di茅sel a un costo de 897 millones de d贸lares, cuando en la gesti贸n 2017, la importaci贸n alcanz贸 a 1.016 millones de toneladas por 637 millones de d贸lares. En 2016, a帽o en que se registra el mayor descenso en los 煤ltimos seis a帽os, la compra fue de 967 toneladas a un costo de 504 millones de d贸lares. Los expertos en hidrocarburos 脕lvaro R铆os y Bernardo Prado coinciden en que los datos develan que Bolivia no es un pa铆s petrolero, y por tanto es cada vez mayor la necesidad de importaci贸n del di茅sel, sobre todo de Argentina, que provee casi la mitad del total. "Bolivia no est谩 produciendo petr贸leo en los vol煤menes necesarios como para reducir las importaciones de di茅sel, s贸lo producimos gas y seguimos siendo dependientes del di茅sel importado", explica Prado a tiempo de alertar que en este rumbo Bolivia cada vez tiene que pagar m谩s al mercado internacional, con la consecuente fuga de divisas, adem谩s de tener que asumir las subvenciones para este carburante. R铆os identifica tres razones para el incremento de la importaci贸n de di茅sel: la baja en la producci贸n de su materia prima base: el crudo pesado (actualmente, 3.500 barriles por d铆a en Bolivia; la baja producci贸n de condensado debido al descenso de env铆os de gas a Brasil y Argentina, y el crecimiento natural de la demanda del mercado boliviano. Sobre el punto, Prado sugiere como un tema de investigaci贸n ver si la producci贸n de bioetanol tuvo algo que ver en esto, considerando que para los cultivos de ca帽a se necesita maquinaria que demanda di茅sel. Al respecto, R铆os responde que una de las preocupaciones del Gobierno es justamente la producci贸n de biodi茅sel, y es all铆 ad贸nde habr铆a que apuntar. De todos modos, observa R铆os, restaurar la producci贸n petrolera en Bolivia va a tomar unos o 15 a帽os en adelante, considerando, adem谩s, que hay exploraci贸n para gas, pero no para petr贸leo. Otra recomendaci贸n de R铆os es implementar un sistema de ductos a fin de mejorar la log铆stica y abaratar los costos. Seg煤n el informe de IBCE, actualmente, el 79 por ciento del di茅sel llega a Bolivia en camiones cisterna, a trav茅s de carreteras, y el restante por v铆a fluvial. 聽 ARGENTINA, EL MAYOR PROVEEDOR Argentina provee el 46 por ciento del total de di茅sel importado de Bolivia. El 79 por ciento llega por carretera, y el resto por v铆a fluvial. Los otros proveedores son Chile, Per煤, Suazilandia, Suiza, Arabia, Paraguay, Pa铆ses Bajos y Singapur. En los 煤ltimos 13 a帽os, las importaciones de di茅sel sumaron 7.767 millones de d贸lares por la compra de 10 millones de toneladas del carburante. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario