Las cifras que marcaron el 2017

Agrandar la foto + Twittear Tras el intento de separación de España, un total de 2.388 empresas trasladaron su sede social desde Cataluña a otras regiones de España, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles. Durante el mes de noviembre se registraron 69 traslados, 29 más que en octubre. Los días con el mayor número de salidas de sede de Cataluña desde el 1 de octubre fueron el 9 con 212 entidades salientes, el 10 con 177 empresas y el 19 con 268 compañías. Desde el pasado 2 de noviembre, 406 empresas cambiaron su sede desde Cataluña a otra parte de la geografía española. Del total de empresas que abandonaron Cataluña desde el 1ro de octubre, 2.131 de ellas tenían su sede en Barcelona, mientras que 56 la tenían en Gerona, 92 empresas, en Lérida y las 109 restantes, en Tarragona. El País 11 / 11 / 2017

La ciudad brasileña de Rio de Janeiro ostenta uno de los récords más altos del mundo en cuanto a violencia criminal desatada contra la policía federal carioca. Según datos del aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT) este año han fallecido 118 policías Además, se han registrado más de 5.000 tiroteos y hasta el mes de octubre se habían contabilizado 4.410 enfrentamientos armados, según la misma organización que registra en tiempo real la violencia armada, arrestos y asaltos en esa ciudad. Jornal da Globo 23 / 12 / 2017 George Soros, el multimillonario que apostó derribar la libra en 1992 y lo logró tuvo pérdidas calculadas en US $ 1.000 millones después de conocer que el republicano Donald Trump había vencido las elecciones en los Estados Unidos. Esta vez Soros no estuvo muy acertado en su pronóstico sobre lo que sucedería en los mercados de renta variable tras el proceso electoral en el país. The Wall Street Journal 16 / 01 / 2017 La campaña anticorrupción que ha puesto en ejecución el Gobierno de la República Popular de China desde inicios del año 2012 ha sancionado a un total de 1,2 millones de personas Además, cerca de 2.600 fugitivos han sido repatriados y las autoridades confiscaron sus bienes por el valor estimado de US $ 1.000 millones, indico la Comisión Central de Inspección Disciplinar (CCDI) del Partido Comunista de China (PCC). New York Times 25 / 01 / 2017 El banco Morgan Stanley consideró que la Argentina normalizará su economía en los próximos cinco años, lo que permitirá la atracción de unos US $ 230.000 millones Además, el banco estadounidense planteó la necesidad de ejecutar reformas estructurales al Gobierno presidido por Mauricio Macri que podría derivar en un crecimiento anual del 4% del PBI. La Nación 11 / 01 / 2017 La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) consideró ya en el mes de febrero de este año que será difícil alcanzar el índice de crecimiento para la presente gestión previsto por el Gobierno en el 4,7 por ciento Los empresarios privados de Bolivia se reunieron con la Comisión de Economía Plural del Legislativo para reiterar su rechazo al incremento del 22% al 25% al impuesto sobre los beneficios del sector financiero por considerarlo inconsistente. El Deber 17 / 02 / 2017 Entre los últimos cinco años se han perdido más de 1'800.000 hectáreas de bosques amazónicos con tendencia creciente a seguir esa tendencia. Entre los factores que han provocado esta deforestación se detectan la agricultura de la gran, pequeña y mediana escala; la minería aurífera, la construcción de carreteras y el cultivo de hoja de coca. El Comercio 17 / 02 / 2017 El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que hasta el momento un total de 512 empresas se han inscrito oficialmente para la construcción del muro entre EEUU y México propuesto por el presidente Donald Trump. De todas ellas 52 entidades privadas están asentadas en territorio de origen hispano. The Washington Post 22/ 03 / 2017 La Organización Mundial del Trabajo (OIT, por sus siglas en inglés) estima que en 2017 el desempleo a nivel mundial creció 0,1 % lo que representa que 3,4 millones de personas perdieron su empleo, según Perspectivas sociales y del empleo en el mundo - Tendencias 2017 estudio que alerta que las tres regiones donde la desocupación aumentó son Asia Meridional, África Subsahariana, América Latina y el Caribe. The New York Times 16 / 03 / 2017 El jugador portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha sido denunciado por parte de la fiscalía española acusado de defraudar de manera "consciente" 14,7 millones de euros Se trata de una denuncia interpuesta por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón. En la demanda se observan cuatro delitos contra la Hacienda Pública que habrían tenido lugar entre los años durante los últimos 4 años y que supondrían el millonario fraude tributario. Bloomberg 15 7 06 / 2017 El sobrepeso, es una de las causas que provoca la muerte de millones de personas en el mundo. De acuerdo a datos de la organización Fardo Global de las Enfermedades (GBD, por sus siglas en inglés) más de 2.000 millones de adultos y niños, lo que corresponde al 30% de la población mundial, sufren de problemas de salud relacionados al exceso de peso. Se trata de uno de los estudios más completos realizados sobre el tema. Veja 18 / 06 / 2017 La firma italiana Ferrari ha preparado una oferta mareante para renovar el contrato al piloto alemán Sebastian Vettel, cuyo contrato expira al finalizar la presente temporada. De acuerdo con Autoweek, la escudería de Maranello intentará 'atar' al alemán durante, al menos, tres años más, a cambio de 120 millones de euros Se trata de uno de los contratos más millonarios que se han registrado en pistas de la F1, a razón de 40 millones por temporada, con lo que consolidaría su posición de mejor pagado en el circuito. Vettel ganaba 32 millones, de acuerdo con los salarios filtrados por la publicación Business Book. Bloomberg 18 / 07 / 2017 Las amenazas de guerra no son una buena referencia en las bolsas del mundo y sus efectos casi siempre son a la baja. La declaración del presidente de los Estados Unidos Donald Trump que amenazó responder a Corea del Norte con fuego provocó un retroceso de 33,01 puntos en Wall Street y el Dow Jones de Industriales una de las caídas más importantes durante 2017 que rompió su racha de récords; su principal indicador bajó un 0,15% después de la posición manifestada por el primer mandatario estadounidense El Economista 05 / 80 / 2017