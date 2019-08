Los beneficios de Netflix caen 30% en el segundo trimestre de 2019

Agrandar la foto + Twittear Netflix logr贸 un beneficio neto entre los meses de abril y junio de este a帽o de 271 millones de d贸lares, un 30% menos que el mismo periodo del a帽o anterior. Sus ingresos alcanzaron los 4.923 millones de d贸lares, un 34% m谩s que el a帽o pasado. El beneficio por acci贸n qued贸 as铆 en los 60 centavos de d贸lar por encima de las expectativas. A煤n as铆, la gran decepci贸n lleg贸 en la suma de nuevos suscriptores. El n煤mero de nuevos usuarios creci贸 en 2,7 millones, menos que los 5,5 millones del segundo trimestre de 2018 y por debajo de los 5 millones que proyectaba la propia compa帽铆a. Adem谩s, Netflix perdi贸 m谩s de 100.000 suscriptores en EEUU, donde esperaba sumar m谩s de 300.000 usuarios. De ah铆 que sus acciones se desplomaran m谩s de un 11% nada m谩s conocerse estas cifras. En el tercer trimestre, Netflix espera sumar 7 millones de nuevos clientes, desde los 6,1 millones registrados en el tercer trimestre del 2018. La empresa tambi茅n proyecta que sus ingresos alcancen en el trimestre en curso los 5.250 millones de d贸lares y el beneficio neto se sit煤e en los 470 millones de d贸lares. Estas perspectivas llegar铆an respaldadas por el fuerte contenido propio en el tercer trimestre, que incluye la temporada final de "Orange is the New Black" y la nueva entrega de "The Crown". Cabe recordar como en el segundo trimestre de 2018, Netflix registr贸 un beneficio neto de 384 millones de d贸lares sobre ingresos de 3.907 millones de d贸lares. Los analistas esperaban que la compa帽铆a de Los Gatos, California, registrara un beneficio por acci贸n de 56 centavos de d贸lar desde los 85 centavos de d贸lar registrados en el mismo periodo del a帽o pasado. No obstante, se esperaba que los ingresos aumenten desde los 3.900 millones de d贸lares hasta los 4.900 millones de d贸lares. En lo que se refiere a nuevos suscriptores, las expectativas hablaban de una suma de 352.000 nuevos clientes en EEUU y 4,8 millones en el resto del mundo. El pasado 17 de abril, Netflix ya proyect贸 un beneficio por acci贸n de 55 centavos de d贸lar sobre unos ingresos de 4.900 millones de d贸lares. La entidad dijo que a帽adir铆a en el segundo trimestre 300.000 nuevos usuarios dom茅sticos y 4,7 millones a nivel internacional. En lo que llevamos de a帽o, las acciones de la compa帽铆a se han revalorizado un 36,7%, por encima de las subidas del 21,6% que experimenta el S&P 500 si se incluyen dividendos. Pese a que la competencia de servicios de video por streaming aumenta, el 73% de los analistas que sigue la acci贸n de Netflix tiene una calificaci贸n de compra o equivalente mientras que el 23% ofrece una recomendaci贸n de mantener. Solo dos apuestan por la venta de acciones de la compa帽铆a. El precio objetivo medio para sus t铆tulos alcanza los 412,42 d贸lares, aproximadamente un 13% m谩s desde los niveles actuales. En estos momentos, los inversores ponen mucha m谩s atenci贸n a las m茅tricas como a la caja de la compa帽铆a en un momento en que Disney y HBO, entre otros, competir谩n cara a cara con Netflix. No solo eso, algunos de los servicios se llevar谩n contenidos clave para la plataforma como es el caso de "Friends" y "The Office". Doug Anmuth, analista de JPMorgan, considera que Netflix contin煤a siendo un valor atractivo pese al aumento de la competencia y los precios. Los expertos de Bank of America consideran que los problemas relacionados con el contenido y la competencia son en su mayor铆a "ruido" y consideran que estos riesgos a corto plazo ser谩n "fugaces" a medida que se espera que el crecimiento estructural de Netflix se mantenga. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario