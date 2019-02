Los empresarios temen mayor caída de las RIN y más controles

Fotografia: CEPB Agrandar la foto + Twittear Los empresarios privados prev√©n una reducci√≥n de las Reservas Internacionales Netas (RIN) mayor a los 1.200 millones de d√≥lares anunciada por el Gobierno para 2019 y temen que esta situaci√≥n se traduzca en medidas de control de divisas, expres√≥ el presidente de la Confederaci√≥n de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, en respuesta a un cuestionario enviado por P√°gina Siete. ¬ŅCual es la situaci√≥n de la econom√≠a, seg√ļn los empresarios? ¬ŅExiste desaceleraci√≥n? Durante m√°s de un a√Īo hemos alertado al gobierno que el crecimiento de la econom√≠a se hab√≠a desacelerado y que esa tendencia deb√≠a atenderse con urgencia y con mucha seriedad. Lo cierto es que la desaceleraci√≥n que experimentamos desde 2015 es lenta pero progresiva ¬†y est√° afectando de manera desigual al empresariado. Los datos oficiales nos se√Īalan claramente que el ritmo de crecimiento es menor en los √ļltimos a√Īos y esos √≠ndices tienen su correlato en toda la econom√≠a, desde las cifras macroecon√≥micas como el d√©ficit fiscal y comercial, las ca√≠da de las RIN y la deuda externa, hasta las peque√Īas se√Īales como el cierre de Mypes, los problemas de los productores textiles y el incremento de la informalidad laboral. M√°s all√° de la ca√≠da de los precios de hidrocarburos y minerales, el problema es que el tipo de crecimiento que estamos logrando est√° basado en el impulso al consumo, que en muchos casos deriva en m√°s importaciones y contrabando, no as√≠ en mayor producci√≥n y m√°s empleo formal. Hay una persistencia para mantenernos en un modelo que fue muy efectivo en la √©poca de bonanza, pero que en la actualidad ya no puede dar respuestas a los grandes problemas que dej√≥ pendiente la d√©cada pasada. El Gobierno anuncia que las reservas internacionales bajar√°n en 1.215 millones. ¬ŅQu√© impacto puede tener esto? El Gobierno dice que es para potenciar inversi√≥n p√ļblica. En el tema de las RIN, nuestras proyecciones son menos optimistas, ¬†nos preocupa que esta situaci√≥n pueda derivar en medidas regresivas de control de divisas. El obligar la repatriaci√≥n de divisas invertidas fuera del pa√≠s, sea a los bancos o a los fondos de inversi√≥n, junto a otras acciones como la baja de encaje en moneda extranjera para retener divisas, son parte de las se√Īales de intervenci√≥n que muestra ampliamente la literatura, como factores disparadores de desconfianza. En lo que va del a√Īo, el BCB ha perdido m√°s de ¬†400 millones de d√≥lares de reservas y ello solo se explica en la demanda de divisas por parte de agentes que anticipan ese escenario. As√≠, en una proyecci√≥n lineal de las divisas ¬†se podr√≠a cerrar 2019 con 4.800 millones de d√≥lares y 2020 con s√≥lo ¬†2.900 millones de d√≥lares , que equivale a tres meses de importaci√≥n. El impacto de la ca√≠da de reservas puede ser preocupante, especialmente para ¬†las actividades relacionadas con el d√≥lar. ¬ŅQu√© indicadores reflejan una menor actividad econ√≥mica? Hay muchas se√Īales, como el persistente d√©ficit fiscal y el elevado d√©ficit comercial, el estancamiento de la inversi√≥n privada, la p√©rdida de competitividad exportadora, el aumento de contrabando e incluso la grave afectaci√≥n para el sector empresarial del pago del segundo aguinaldo. En esencia ¬†creemos que estos a√Īos se creci√≥ con el impulso al consumo interno y un caudal transitorio de rentas, como la del gas, pero se dej√≥ de lado la promoci√≥n a la inversi√≥n privada y la visi√≥n de mercados globales, particularmente para productos no tradicionales. La aplicaci√≥n ortodoxa del modelo actual dej√≥ temas pendientes como el contrabando, la informalidad, la burocracia, la falta de diversificaci√≥n e industrializaci√≥n, la pol√≠tica salarial, los d√©ficit gemelos ¬†y el modelo, basado solamente en la inversi√≥n p√ļblica. Desde nuestra interpretaci√≥n, si el modelo impide el desarrollo del sector privado o si sigue obviando su participaci√≥n en el debate sobre las medidas econ√≥micas, lo que hace es dificultar la formalizaci√≥n de la econom√≠a, afectar la inversi√≥n, constre√Īir la industria manufacturera, precarizar a las PyMes y mantenernos en el ciclo de las materias primas. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario