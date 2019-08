Los mejores 10 whiskys del mundo. Y punto

Agrandar la foto + Twittear ¬ŅQu√© tiene que tener un whisky para ser considerado entre los mejores del mundo? La respuesta la tienen los 'World Whiskies Awards 2019, los '√ďscar del whisky' que distinguen a las mejores ¬īaguas de vida¬ī del mundo... 10 categor√≠as para reconocer a los mejores whiskys Blended (mezclado), Bourbon, Tennessee, de grano, trigo o malta; entre otros. Estos son los mejores del a√Īo y aqu√≠ sabr√°s d√≥nde comprarlos. Whiskys realmente exclusivos y algunos con precios pr√°cticamente inaccesibles... 1.¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mejor Whisky Blended (Mezclado) Edici√≥n Limitada del Mundo en 2019 Ichiro's - Malt & Grain Japanese Blended Whisky Limited Edition 2019 (2.669,99 ‚ā¨) Nota de cata: ¬ęSabroso y armonioso. Bien equilibrado, tanino de caqui, madera y vainilla. Termina con chocolate con leche y az√ļcar de cebada¬Ľ. 2.¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mejor Whisky Blended Malt (Malta Mezclada) del Mundo en 2019 Nikka Whisky - Taketsuru Pure Malt 25 Years Old (1.720 ‚ā¨) Nota de cata: ¬ęBuen equilibrio, aunque el roble est√° un poco alyo. Un poco agrio pero equilibrado, c√°lido, notas de bosque y una dulzura agradable. Fruta de cera en el final¬Ľ. 3.¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mejor Whisky Blended (Mezclado) del Mundo en 2019 Hibiki - Whisky Suntory 21 Years Old (594 ‚ā¨) Nota de cata: ¬ęUna obra maestra bien equilibrada; un poco ligera en cuerpo, pero compleja. Expectativa de un whisky con jerez, acacia, cacao, cuero y frutas¬Ľ. 4.¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mejor Whiskey Bourbon del Mundo en 2019 Four Roses - 130th Anniversary 2018 Limited Edition Small Batch (179,95 ‚ā¨) Nota de cata: ¬ęCl√°sico Bourbon en nariz, muy agradable. Como una tienda de golosinas. Caliente en nariz, pero de aroma agradable. Sabores muy agradables, dulzura caliente y agradable. En general, bien equilibrado y complejo¬Ľ. 5.¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mejor Whisky Blended Canadian (Mezcla Canadiense) del Mundo en 2019 JP Wiser's - 35 Years Old (141 ‚ā¨) Nota de cata: ¬ęEspecias y hueso de fruta en la nariz. Suave, mantecoso y rico. Vainilla y notas dulces que conducen gradualmente a un whisky excepcionalmente bien equilibrado y complejo, con un final persistente. Las hermosas notas de madera equilibradas son uniformes y cohesivas. Sabores de arce, mantequilla y especias. Dulce y nuez en un final impecable¬Ľ. 6.¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mejor Whisky Pot Still (Primera Destilaci√≥n) del Mundo en 2019 Powers - 14 Years Old Single Cask (sin stock) Nota de cata: ¬ęEspecias, canela y clavo, de olor en la nariz; con toques de chocolate m√°s suaves. El sabor es continuo, a miel dulce y nueces ligeras. Al final, un toque de pimienta. Final largo y c√°lido con nuez tostada y toques de madera¬Ľ. 7.¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mejor Tennessee Whiskey del Mundo en 2019 Uncle Nearest - 1856 Premium Aged Whiskey (66 ‚ā¨) Nota de cata: ¬ęNotas florales en la nariz con toques de madera. Asciende con una agradable dulzura al paladar, con regaliz y caramelo; caliente pero ligero en cuerpo. Cremoso final con algo de sequedad. Este whisky es un gran ejemplo de lo que es Am√©rica. Todo est√° muy bien mezclado para una experiencia de gran sabor. Whisky cl√°sico de Tennessee. Aunque no tiene edad, posee el equilibrio y la agilidad de un ma√≠z bien madurado¬Ľ. 8.¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mejor Whisky de Trigo del Mundo en 2019 Bainbridge Battle Point - Two Islands Hokkaido Mizunara Cask (534 ‚ā¨) Nota de cata: ¬ęMuy buen color. Joven, pero bien equilibrado. Grano y dulce caramelo en nariz. Agradable sensaci√≥n en boca que incluye sabores calientes de especias y peras dulces; los toques de madera est√°n equilibrados. Seco al final, c√°lido, con especias agradables y roble¬Ľ. 9.¬†¬†¬†¬†¬†¬† Mejor Whisky New Make (Nueva Creaci√≥n) del Mundo en 2019 Stauning Whisky - Curious (52,88 ‚ā¨) Nota de cata: ¬ęGlorioso humo de grava, de turba cori√°cea y un rico sabor terroso. Muy seco, con notas de suela de goma que se desarrollan en el vaso. M√°s ligero de lo esperado en el paladar, con la goma de caucho del complementada por regalinas amargas y hojas verdes. Vegetal, caliente y especiado, con pimiento, unido por chile y pimienta negra. Excelente esp√≠ritu joven, que no necesita ver el interior de un barril¬Ľ. 10.¬†¬† Mejor Whisky Rye (Centeno) del Mundo en 2019 Stork Club Whisky - Straight Rye Whisky (48,86 ‚ā¨) Nota de cata: ¬ęTorta, tostada, mantequilla, canela, nuez moscada, avellana asada. El ataque es generoso y hay un volumen impresionante en el paladar. El final es ardiente y complejo. Muy bien hecho. Frutal al principio (manzana, pera, naranja), con az√ļcar de cebada. Luego hay un mont√≥n de notas de centeno, pero un poco j√≥venes. Pastel de calabaza pura, polenta mantecosa y tr√©mulas de cerveza de jengibre; una combinaci√≥n muy agradable. El paladar comienza con tostadas de canela, espolvoreadas con az√ļcar morena, luego crema. Las notas de br√Ľl√©e toman el control. La especia dulce, muy atractiva, da un cosquilleo en el final¬Ľ.