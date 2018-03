Mineros buscan que el alza salarial sea superior al 10%

Fotografia: El Periódico Agrandar la foto + Twittear El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, adelantó el lunes que ese sector pedirá este año un incremento superior al 10%, ya que todas las empresas mineras estatales reportaron importantes utilidades en 2017. Con ese objetivo, el dirigente anunció que el jueves venidero se realizará un ampliado nacional del sector para definir la cifra exacta del incremento salarial. "La Federación de Mineros ya tiene un número, pero eso debe aprobarse mínimamente en un comité ejecutivo nacional (...). No puedo lanzarlo aún por respeto al pliego de la Central Obrera Boliviana, pero nosotros hemos planteado relativamente mayor al que era la anterior gestión, mayor al 10%", dijo a los periodistas. Gutiérrez recordó que en 2016 las empresas mineras estatales no recibieron incremento salarial, porque un año anterior no reportaron utilidades; y en 2017 solo una fracción de trabajadores obtuvo aumentos por el mismo motivo. No obstante, aseguró que en 2017 "todas las empresas mineras estatales" reportaron utilidades, por lo que el sector demandará un incremento salarial para los trabajadores mineros. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario