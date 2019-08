Ministro plantea la eliminaciÃ³n de subvenciÃ³n a la electricidad

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El ministro de Energ铆a, Rafael Alarc贸n, plante贸 ayer que hac铆a el futuro se debe pensar en la manera de ir eliminando las subvenciones a la electricidad en el pa铆s y trabajar en la sostenibilidad del sector energ茅tico. Seg煤n la autoridad, en Bolivia se tiene las tarifas de electricidad m谩s bajas de la regi贸n, porque est谩n subvencionadas. 聽Esto porque se quema el gas natural 聽a un precio menor que su costo de oportunidad. "Sin 聽duda de que es un beneficio que tiene la 聽poblaci贸n 聽boliviana, pero 聽hay que ser consciente de que debemos trabajar en la 聽sosteniblidad del 聽sector energ茅tico y debemos pensar en alg煤n momento en ir disminuyendo 聽esta subvenci贸n de alguna manera. Que quede claro que no estoy hablando de una alza de tarifas, ni mucho menos, pero creo que 聽debemos pensar en el futuro de una manera diferente eliminando las subvenciones", precis贸 la autoridad en una entrevista con la red de medios estatales. Para este a帽o en el Presupuesto General del Estado (PGE), el Gobierno presupuest贸 126 millones de bolivianos para la subvenci贸n de los servicios b谩sicos, entre ellos la electricidad. En 2018 se hab铆a consignado 113,9 millones de bolivianos y un a帽o antes 93,5 millones de bolivianos (datos del PGE). El 14 de septiembre de ese a帽o, el presidente del Estado, Evo Morales, 聽 cuestion贸 la subvenci贸n que realiza el Estado en algunos servicios, por el costo que representa y plante贸 subir "un poquito" por ejemplo las tarifas de electricidad y gas natural. "Ustedes saben, hay algunos pa铆ses que tienen que generar miles de megavatios (MW) para atender su demanda. Adem谩s estaba viendo, tenemos la obligaci贸n, nosotros hermanos y hermanas, de un poquito subir el costo de energ铆a para regular, porque no todo puede ser subvenci贸n y subvenci贸n. Tienen que entender porque la exagerada subvenci贸n ser铆a una sangr铆a econ贸mica, hacer da帽o", precis贸 el mandatario, durante la inauguraci贸n de la l铆nea de transmisi贸n el茅ctrica San Jos茅-Santiva帽ez, en Cochabamba. Ese d铆a se帽al贸 que en Argentina con el retorno del modelo neoliberal, en dos a帽os las tarifas de electricidad subieron en 1.490% y el gas domiciliario en 1.297% y el agua en 664% y 聽subray贸 que en Bolivia luego de muchos a帽os se hab铆a subido s贸lo 3% las tarifas de electricidad. Pese a los textuales de su declaraci贸n, al d铆a siguiente Morales, dijo que no subir谩n las tarifas de electricidad. Exportaci贸n Alarc贸n destac贸 ayer que el pa铆s tiene garantizado el suministro de energ铆a el茅ctrica y llegar con luz a todo el territorio y se cuenta con excedentes para exportar. Este a帽o se cerrar谩 con una demanda de 1.600 MW y una oferta de 3.200 MW. "Tenemos excedentes para exportaci贸n. 聽Estamos en construcci贸n 聽de la l铆nea Juana Azurduy de Padilla, se ha concluido 40 kil贸metros de l铆nea en Bolivia y se colocan torres en Argentina. 聽 La expectativa es que en seis a ocho semanas se concluya estas l铆neas para 聽hacer la interconexi贸n 聽 聽a la 聽subestaci贸n 聽Tartagal y de esta manera inyectar 60 a 80 MW en el final de su sistema el茅ctrico norte", resalt贸 la autoridad. 聽 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario