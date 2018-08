Nueve firmas encabezan lista de mayores deudores al fisco

Agrandar la foto + Twittear Nueve empresas encabezan la lista de las mayores deudoras al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). La más importante de ellas es la empresa Bolivia China Oriente Petróleo y Gas que adeuda más de 7.000 millones de bolivianos al fisco. Esta información fue proporcionada por el director de Tributación Interna del Ministerio de Economía y Finanzas, Víctor Hugo Morales, a la red ERBOL. El funcionario señaló que es muy probable que por el tiempo transcurrido y por el monto sea imposible cobrar esa deuda, sin precisar de cuándo data la deuda acumulada de esta empresa. Sin embargo, señaló que existen deudas de larga data que vienen en algunos casos desde los años 90. El funcionario tampoco se refirió a las razones por las que las autoridades permitieron que la situación se dilatara tanto. Sólo adelantó que posiblemente no exista persona o personas que puedan hacerse cargo de esta deuda. Asimismo, las extintas aerolíneas Aerosur y Lloyd Aéreo Boliviano también figuran en la lista de las mayores deudoras, la primera con más de 4.000 millones de bolivianos y la segunda con una deuda que supera los 860 millones de bolivianos. (ver gráfica) En la lista también figuran cinco empresas y entidades estatales como La Empresa Metalúrgica Vinto, la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Transporte Aéreo Militar (TAM), la Fuerza Aérea Boliviana y la recién cerrada Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) con obligaciones que van desde los 640 mil bolivianos a los 219 millones de bolivianos. Perdonazo tributario El proyecto de ley de regularización impositiva, enviado por el Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa Plurinacional el pasado miércoles, señala que podrán acogerse a la regularización los sujetos pasivos con deudas tributarias y/o multas, en cualquier estado del proceso, en impugnación tributaria, o hasta antes de la adjudicación de bienes en proceso de disposición en ejecución tributaria o cobranza coactiva. Incluso los que tengan facilidades de pago incumplidas, o declaraciones juradas presentadas sin pago o con pagos parciales. La propuesta normativa establece por ejemplo que quienes cancelen la deuda hasta el 31 de octubre, recibirán el perdón del 100% de los intereses acumulados y una rebaja de 95% en las multas. Si lo hacen hasta el 31 de enero de 2019, tienen el mismo beneficio, pero la condonación de la multa será de 90%. También hay la posibilidad de acogerse a un plan de pagos con una reducción de 80% en las multas, y no se pagan intereses. Para quienes son sujetos del RC-IVA, existe la opción de un pago del 4% al contado por única vez sobre los ingresos percibidos en los últimos 12 meses. Casos particulares Propiedades La futura norma tributaria que debe aprobar primero la Asamblea Legislativa, no alcanza a los bienes ya adjudicados luego de un remate, porque estos ya pasaron a propiedad de otro. Es decir, si un inmueble que fue anotado preventivamente o embargado y el SIN procedió con su remate, éste ya no puede ser recuperado.

Deuda Según el Ministerio de Economía, la propuesta busca reducir la mora de 29.900 millones de bolivianos que se tiene actualmente.

Empresas Según el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, la medida beneficiará principalmente a pequeñas empresas, pero no así a las empresas grandes y medianas.