Nuevo escenario obliga a YPFB a bajar costos de gas para competir

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Aunque la decisi贸n de la Agencia Nacional de Petr贸leo (ANP) de Brasil de reducir en 40 por ciento el costo de transporte de gas por ductos en ese pa铆s no afecta al precio del gas boliviano, expertos en hidrocarburos consultados por este medio se帽alan que es una muestra de que el negocio del gas en el pa铆s vecino tendr谩 un escenario competitivo y que ello exige a Yacimientos Petrol铆feros Fiscales Bolivianos (YPFB) iniciar ajustes en su cadena de costos para ofrecer el combustible a menor precio. Sobre el anuncio de la ANP, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto S谩nchez, aclar贸 ayer que Bolivia recibir谩 los mismos ingresos por la venta de gas, ya que la reducci贸n del costo del transporte se aplica s贸lo en territorio brasile帽o. Sin embargo, dijo que Brasil tiene precios competitivos de GNL y del presal, por lo que "hay que ser competitivos". En opini贸n del especialista en hidrocarburos Hugo del Granado, YPFB tiene que iniciar un ajuste en su cadena de costos para competir principalmente con el GNL, que actualmente tiene un precio promedio de 4 d贸lares por millar de BTU, mientras que el gas boliviano exportado a Brasil cuesta 5,51 d贸lares. Del Granado explic贸 que los ajustes deben aplicarse desde las labores exploratorias en superficie, estudios s铆smicos, perforaci贸n y todos los componentes que forman parte del descubrimiento de del campo, as铆 tambi茅n en actividades como la instalaci贸n de pozos de desarrollo, la producci贸n del gas, el transporte, plantas de purificaci贸n y separaci贸n del gas, nuevamente transporte, impuestos y tarifas, entre otros. "En esa cadena de costos hay muchos rubros, sobre todo en la parte administrativa, que pueden ser reducidos y ajustados", indic贸 el experto,聽 quien agreg贸 que, por ejemplo, las elevadas sumas de dinero destinadas a propaganda en medios de comunicaci贸n deben ser ajustadas. Adem谩s, Del Granado afirm贸 que el hecho de tener campos, plantas y ductos amortizados no es una ventaja para el pa铆s mientras el precio del gas sea superior al GNL. "De lo que se trata es de llegar al punto final, en este caso a San Pablo (Brasil), con un costo de transporte incluido a un precio menor que el de la competencia, es decir, del GNL", explic贸. Por su parte, el analista en hidrocarburos de la Fundaci贸n Jubileo, Ra煤l Vel谩squez, coincide en que las nuevas condiciones del mercado exigen a YPFB ajustar su cadena de costos, aunque se帽ala tambi茅n que ahora Bolivia tiene la exigencia de construir una nueva pol铆tica hidrocarbur铆fera orientada a la competitividad, puesto que, al margen del GNL, surgen competidores como la producci贸n de Vaca Muerta (Argentina) y del presal. Vel谩squez considera necesario establecer los roles de las instituciones que operan el sector. Por ejemplo, que YPFB deje las funciones de fiscalizaci贸n para ser 煤nicamente operadora, ya que la Constituci贸n Pol铆tica del Estado (CPE) faculta a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como ente fiscalizador. Adem谩s, Vel谩squez menciona que la Empresa Boliviana de Industrializaci贸n de Hidrocarburos (EBIH) debe estar a cargo de la ejecuci贸n del proyecto de propileno y polipropileno y no as铆 YPFB. Subraya tambi茅n que la EBIH debiera estar al frente de la planta de urea y amoniaco. Indic贸, adem谩s, que los procedimientos para la aprobaci贸n de contratos de exploraci贸n y explotaci贸n de hidrocarburos toman al menos dos a帽os, tiempo que califica extenso para un pa铆s necesitado de actividad exploratoria. 聽 YPFB AFIRMA QUE LA MEDIDA BENEFICIAR脕 El presidente de YPFB, 脫scar Barriga, inform贸 ayer que la decisi贸n del Gobierno brasile帽o de rebajar las tarifas del transporte de hidrocarburos permitir谩 al gas boliviano llegar a ese pa铆s con precios competitivos y as铆 diversificar su cartera de clientes. "El precio del gas seguir谩 vigente, lo que variar谩 es el precio del transporte por ductos a los consumidores finales dentro del territorio brasile帽o", indic贸. Seg煤n el analista de la Fundaci贸n Jubileo, Ra煤l Vel谩squez, las autoridades bolivianas "est谩n pecando de ingenuas y reaccionando tibiamente" a los cambios del mercado del gas, el cual tiene condiciones diferentes en cuatro variables: plazos, clientes, precios y vol煤menes. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario