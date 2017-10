Ola de calor afecta a 4 rubros

Fotografia: El Día Agrandar la foto + Twittear Los efectos de la ola de calor que atraviesa el país se empezaron a sentir en los rubros de la porcinocultura, avicultura, piscicultura y apicultura. Los productores implementan medidas preventivas para afrontar la época más crítica que será entre diciembre y enero. Según el presidente de la Federación de Productores Apícolas de Cochabamba, José Luis Calahuana, alrededor de 15 asociaciones, que albergan un promedio de 60 productores cada una, atraviesan por problemas de falta de floración a raíz del intenso calor en los valles. El problema podría reducir la producción de miel en el departamento que en 2016 cerró con 270 toneladas. En ese sentido, los productores se capacitan en la implementación de estrategias para mejorar el rendimiento de sus apiarios. En tanto, los piscicultores del trópico afrontan la evaporación de sus pozas de crianza de peces. Según el Alcalde de Chimoré, en ese municipio, murieron peces en dos estanques por falta de oxígeno y exceso de acidez. En los cinco municipios del trópico hay alrededor de 2.500 estanques. Por su parte, el presidente de la Asociación Departamental de Porcinocultores (Adepor), German Aguilar, indicó que si bien los cerdos perdieron peso, los efectos se agudizarán entre enero y diciembre. En ese sentido, implementan medidas preventivas como la instalación de ventiladoras y cortinas. El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), Willy Soria, indicó que en las granjas de pollos también se implementan sistemas de ventilación. El presidente de ADA de Santa Cruz, Ricardo Alandia, indicó que aún no hay reportes de mortandad de aves producto de las altas temperaturas, sin embargo, dijo que aún "estamos en primavera" y que se pronosticaron días más cálidos a partir de la próxima semana. Por otra parte, el presidente de la Asociación Departamental de Porcinocultores (Adepor) de Santa Cruz, Javier Urenda, explicó que, si bien el calor no afecta al desarrollo de los cerdos y a la fertilidad, los productores adoptan medidas para controlar la sensación térmica en los galpones. El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, manifestó que se registró lluvias en las zonas que estaban comprometidas con la sequía y, por eso, no se reportó altas temperaturas. DATOS Medidas de prevención en la región del trópico. La Alcaldía de Chimoré habilitará bombas de agua y maquinaria pesada. Avicultores instalan ventiladores en granjas. Los avicultores locales aún no fueron afectados por el clima, pero instalan ventiladores. Porcinocultores están en alerta. Los productores de carne de cerdo prevén que la situación se complique en un mes más. LAS ACCIONES "Hemos mejorado la ventilación en las horas de calor, en estas épocas de calor la concentración es menor, eso es todo, después no hay ningún problema". Willy Soria. Presidente de ADA "Estamos muy preocupados porque esta ola de calor hace que no haya mucha vegetación y por ende no viene también la lluvia y no hay tampoco floración". José Luis Calahuana. Presidente de la Federación de Productores Apícolas de Cochabamba "En (etapa de) engorde los animales dejan de comer y gastan energía en enfriarse para mantener su temperatura, eso hace que la conversión alimenticia sea deficiente". Javier Urenda. Presidente de Adepor. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario