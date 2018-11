Pablo Ramos: No se modificarÃ¡ el tipo de cambio

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El presidente del BCB, Pablo Ramos, desestim贸 ayer de manera enf谩tica cualquier posibilidad de modificaci贸n de la pol铆tica cambiaria del pa铆s, despu茅s de que el ente emisor decidi贸 cerrar sus ventanillas para la venta directa de d贸lares a la poblaci贸n. "Nosotros estamos muy empe帽ados en mantener la estabilidad, no vamos a devaluar y queremos destacar ante la opini贸n nacional y ante todo el mundo que no habr谩 devaluaci贸n, no vamos a cambiar nuestra pol铆tica cambiara, no la vamos a modificar porque estamos viendo los resultados que se dan en otras econom铆as, en este sentido, mantendremos el tipo de cambio estable, porque es una condici贸n del funcionamiento de nuestra econom铆a", asever贸 en entrevista con medios estatales. Esta aclaraci贸n surgi贸 despu茅s de que la suspensi贸n de la venta directa de d贸lares en las ventanillas del BCB, a trav茅s de la Resoluci贸n de Directorio N掳 157/2018 que entr贸 en vigencia desde el 1 de noviembre, gener贸 una ola de especulaciones, principalmente, entre los analistas econ贸micos. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario