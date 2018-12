Perdonazo abarcarÃ¡ deudas hasta 2017 y ampliarÃ¡n plazo

Agrandar la foto + Twittear El Ministerio de Economía decidió  ampliar el  plazo para que los contribuyentes se acojan a los beneficios del  perdonazo tributario de modo que se puedan regularizar las deudas pendientes de pago  hasta 2017. "Con la actual norma del perdonazo, se llega a los períodos de 2014 hacia atrás, y lo que queremos ahora es que este período llegue a 2017, y eso conlleva la ampliación de plazo para que ellos también puedan pagar porque entendemos que serán más períodos los que se aplicarán", informó ayer el ministro de Economía, Mario Guillén, luego de reunirse con transportistas. De acuerdo con la Ley  1105 de Regularización de Adeudos Tributarios, los contribuyentes "que reconozcan obligaciones tributarias no declaradas por periodos fiscales anteriores al 2015, en las que no hubiera mediado actuación del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), excepcionalmente podrán regularizar su situación sin intereses ni multas  hasta el 28 de febrero de 2019".



Guillén enfatizó que en la reunión con el sector del transporte  se vio pertinente ampliar el plazo de vigencia de la ley, que permite el pago de obligaciones sin intereses  ni multas  en el caso de las personas que no fueron fiscalizadas por el SIN, actualmente el beneficio sólo contempla hasta la gestión  2014. "Con la modificación de la Ley 1105, el régimen de presunciones se extenderá a periodos fiscales anteriores a 2018, lo que implica un mayor número de personas que  se acogerán a este pago", explicó la autoridad. Por su parte, el máximo dirigente del autotransporte, Ismael Fernández, resaltó la predisposición del Gobierno para atender la demanda del sector. Guillén anunció que se conformará una mesa técnica para facilitar el pago de impuestos y se analizarán  las multas que, principalmente, se atribuyen a errores que cometen los choferes en el llenado de formularios. Extensión del plazo El Órgano Ejecutivo propondrá a la Asamblea Legislativa la ampliación de plazo del perdonazo  para que la mayor cantidad de contribuyentes se beneficien con los incentivos. El ministro de Economía también se reunió  con el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, quien  adelantó  en una conferencia de prensa que se trabajaba el acuerdo para ampliar el perdonazo   hasta abril o mayo, mientras que Fernández habló de mayo o junio. Actualmente, de acuerdo con la Ley 1105, los contribuyentes tienen hasta el 28 de febrero para acogerse al perdonazo sin intereses y con  la reducción del 90% de las multas. Quienes no puedan hacer el pago al contado pueden acogerse a un plan con la reducción del 80% de la sanción, incluye el RC-IVA. Sólo se recaudó  un cuarto de lo esperado Meta La mora por la falta de pago de impuestos asciende a 29.900 millones de bolivianos y la expectativa de las autoridades del Viceministerio de Política Tributaria  con la Ley 1105 es obtener entre 3.000 y 3.500 millones de bolivianos hasta el 28 de febrero.

Avance El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recaudó hasta el 29 de noviembre  852 millones de bolivianos de los contribuyentes que se acogieron al perdonazo. Este valor representa un cuarto de lo que proyectó el Gobierno al promulgar la Ley 1105.