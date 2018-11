Persiste riesgo en San Alberto por escasa atenciÃ³n tras derrame

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Pese a la existencia de un acta de compromiso, los trabajos de limpieza y recojo de material contaminado con hidrocarburos a ra铆z de la ruptura de un ducto perteneciente al pozo SAL-X12 del campo San Alberto (Tarija) no fueron suficientes debido al escaso personal que destin贸 Petrobras Bolivia S.A., por lo que el riesgo generado por la contaminaci贸n contin煤a. Seg煤n Rodolfo Fern谩ndez, dirigente de la comunidad San Alberto, que fue directamente afectada por la contaminaci贸n del agua, vegetaci贸n y suelo, el pasado martes un grupo de autoridades comunales y municipales realiz贸 una segunda inspecci贸n en la zona afecta y detect贸 el incumplimiento al acuerdo de limpieza y acordonamiento del lugar. "Hay restos de hidrocarburos en el suelo, porque del ducto ha salido primero a la tierra y ha ido unos 500 metros y reci茅n ha llegado a un cauce de agua; toda esa parte de tierra no ha sido levantado en lo absoluto, ahora todav铆a se puede ver ese l铆quido", inform贸 el dirigente a tiempo de mencionar la necesidad de contratar un mayor n煤mero de personas y maquinaria para la inmediata limpieza de la zona contaminada. Fern谩ndez dijo que los funcionarios de Petrobras Bolivia S.A., en la reuni贸n sostenida el martes, indicaron que esta empresa cumple con su plan de contingencia y que a la fecha realiz贸 muestreos de la calidad del agua, verificando que los valores est谩n dentro de los par谩metros que permite la norma. Sin embargo, asegur贸 que existen reses que bebieron el agua contaminada y ahora presentan s铆ntomas de diarrea. La mortandad de peces e insectos es otra de las preocupaciones de la comunidad, que pide atenci贸n del Gobierno. 聽 EL MUNICIPIO ANALIZA EL AGUA POR SU PARTE Seg煤n El Pa铆s, un grupo de t茅cnicos del municipio de Carapar铆 y de la Gobernaci贸n de Tarija realizaron la toma de muestras del acu铆fero afectado por la ruptura del ducto que contamin贸 con hidrocarburos a la comunidad San Alberto, pr贸xima al campo gas铆fero San Alberto. La finalidad es tener informaci贸n propia respecto al grado de contaminaci贸n que, seg煤n la concejala de dicho municipio, Claudia Sald铆var, es evidente y puede masificarse en caso de registrarse una lluvia, poniendo en riesgo la salud de las personas. El Ministerio de Medio Ambiente y YPFB se comprometieron a ayudar con personal, pero a la fecha no se cumpli贸 el convenio. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario