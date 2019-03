Pese a multa de Argentina, no se subió la producción de gas

Fotografia: Noticias Tarija Agrandar la foto + Twittear Pese a la multa que interpuso Argentina a Bolivia 聽en octubre de 2016, por incumplimiento de env铆o de gas natural, la 聽producci贸n en el pa铆s no mejor贸; por lo tanto, las penalidades de Brasil eran previsibles, cuestionaron expertos. "La primera multa vino de 聽Argentina y era previsible que la situaci贸n se repita con Brasil. El problema de fondo no es qui茅n paga la multa, sino la producci贸n que emerge del fracaso de la pol铆tica exploratoria del Gobierno", observ贸 el especialista Hugo del Granado. En octubre de 2016, la empresa estatal Enarsa, actualmente Integraci贸n Energ茅tica de Argentina (IEASA), comunic贸 a YPFB 聽una solicitud de pago por una multa de m谩s de 2,2 millones 聽de d贸lares, debido al incumplimiento de 聽 suministro de gas durante el mes de julio de ese mismo a帽o. En 2018, la producci贸n de gas natural cerr贸 con 51,5 millones de metros c煤bicos d铆a (MMmcd), uno de los m谩s bajos vol煤menes desde 2014 cuando registr贸 su pico m谩ximo con 聽61,3 MMmcd, seg煤n el reporte oficial (ver gr谩fica). Del Granado confirm贸 que desde el segundo semestre de 2014 empez贸 la declinaci贸n de la producci贸n y, por ende, 聽hubo 聽menores vol煤menes exportados, 聽que 聽fueron atribuidos, 聽por las autoridades del sector, a las bajas y fluctuantes nominaciones de los compradores. "Nunca aceptaron 聽que la producci贸n 聽declinaba. Este es el problema central que tiene que resolver el Gobierno", insisti贸. El martes se conoci贸 que YPFB fue sancionada por Petrobras, porque la empresa estatal no cumpli贸 con la entrega de los vol煤menes de gas demandados en 2018. Seg煤n el reclamo de la firma brasile帽a, el a帽o pasado demand贸 聽26 MMmcd, pero YPFB le entreg贸 22,6 MMmcd. La compa帽铆a estatal boliviana deb铆a suministrar hasta 31,5 MMmcd, de acuerdo con el contrato. YPFB neg贸 que el pago vaya a ser hecho por el Estado y que ser谩 transferido al operador Petrobras Bolivia. No obstante, esto fue descartado por analistas entendidos en la materia y aseguraron que la multa tambi茅n afecta a la estatal petrolera, debido a que YPFB 聽Andina es de 聽propiedad del Estado con el 聽51%; por lo tanto, 聽 tiene que asumir la multa en esa proporci贸n. "Petrobras Bolivia es el titular y operador, pero s贸lo tiene una participaci贸n del 35% en los campos San Alberto y en S谩balo, mientras que YPFB Andina participa con el 50%", afirm贸 Del Granado. Para el experto Francesco Zaratti, la pol铆tica hidrocarbur铆fera de los 煤ltimos 13 a帽os se frustr贸 y posterg贸 聽la exploraci贸n y privilegi贸 聽la explotaci贸n y la monetizaci贸n de las reservas. "La raz贸n 聽inmediata del incumplimiento con Brasil 聽 es la declinaci贸n del campo San Alberto que, despu茅s de 20 a帽os de explotaci贸n, 聽ha reducido su producci贸n de un m谩ximo hist贸rico de 14 MMmcd a cuatro MMmcd. El campo S谩balo tambi茅n est谩 en descenso. Para compensar esa baja se ha recurrido a otros campos productores a costa de incumplir con Argentina. Queda claro que urge un cambio radical de la pol铆tica energ茅tica del pa铆s", observ贸 Zaratti. De acuerdo con datos oficiales, 聽 聽en 2018 la extracci贸n nacional de gas 聽 comenz贸 con 49,52 MMmcd, pero en mayo subi贸 a 55,53 MMmcd y se mantuvo en ese promedio hasta septiembre. A partir de octubre baj贸 desde 50,94 MMmcd hasta cerrar 聽diciembre con un promedio de 34,9 MMmcd. El 聽representante de la Gobernaci贸n de Santa Cruz en el directorio de YPFB, V铆ctor Hugo 脕帽ez, 聽tambi茅n atribuy贸 la baja a la declinaci贸n natural de los principales campos productores de gas, San Alberto y S谩balo. "En estos 煤ltimos 13 a帽os 聽no hubo grandes descubrimientos y YPFB ha sido inoperante", puntualiz贸 el director de la estatal. Evalu贸 que la menor producci贸n repercuti贸 en 聽las exportaciones 聽de 聽gas natural a Brasil y Argentina, que cerraron 聽 en 13,3 MMmcd y 8,8 MMmcd, respectivamente. El contrato GSA con Brasil, que vence este a帽o, establece un volumen m铆nimo de compra de 24 MMmcd de gas natural y un m谩ximo de entrega de 30,08 MMmcd. 聽Si se incluye el gas combustible de 1,5 MMmcd, se debe enviar 31,5 MMmcd. En el caso de Argentina, hasta enero pasado, Bolivia deb铆a 聽entregar en la 茅poca de invierno como m铆nimo 20,9 MMmcd y un m谩ximo de 24 MMmcd. Pero desde febrero pasado rige una nueva 聽adenda que establece un env铆o igual o superior a 聽10 MMmcd durante 聽verano. Y en la 茅poca de invierno 聽entre 16 y 18 MMmcd, con un pago 聽mayor a 10 d贸lares el millar de BTU. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario