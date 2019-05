Pesticidas e incendios ponen en riesgo la producciÃ³n de miel

Fotografia: Carlos Lopez / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El uso de agrot贸xicos, los incendios y la disminuci贸n de la flora en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz est谩n arrasando con el h谩bitat natural de las abejas, poniendo en riesgo la producci贸n de miel, alertaron apicultores. Entre 2016 y 2017 se perdi贸 el 30 por ciento de las colmenas en Bolivia y en 2018 murieron m谩s 100 millones de abejas en Santa Cruz por la fumigaci贸n intensiva en el cultivo de girasol, seg煤n informaci贸n de la Sociedad Latinoamericana de Investigaci贸n en Abejas. "Si desaparecen las abejas, en cuatro a帽os desaparecemos todos. No podr铆amos tener ni ropa porque polinizan el algod贸n", dijo la productora de miel Delia Choque. "Nuestros socios cuentan que las abejas se van porque la floraci贸n disminuye, eso es en la mayor铆a de los casos, o por el incremento de pesticidas: basta que la abeja toque con sus patas y ya se muere", cont贸 la productora. Uno de los miembros de la Sociedad Latinoamericana de Investigaci贸n en Abejas, Rodrigo Velarde, explic贸 que, aparte de los pesticidas y los incendios, hay otros factores que reducen la producci贸n de miel. Estos factores a煤n est谩n en proceso de investigaci贸n por parte de esta instituci贸n. S贸lo se conocen las versiones facilitadas por los apicultores. "El 30 por ciento no es alarmante, puede haber varios factores. Pero la muerte repentina se debe al uso de pesticidas", explic贸. El representante de la Federaci贸n Departamental de Apicultores, Jos茅 Luis Calahuana, explic贸 que las abejas son afectadas por la disminuci贸n de la vegetaci贸n y de plantas miel铆feras (con flores) y por los incendios. "Cuando hay un incendio en el Parque Tunari, los apicultores son muy afectados porque las abejas mueren y se quedan sin alimento", indic贸. Calahuana dijo que en Santa Cruz hay bastante mortandad de abejas porque su agricultura intensiva. "Hay que regular el uso de agrot贸xicos que se usan. En otros pa铆ses, ya se est谩 trabajando. Aqu铆, todo se usa de manera indiscriminada", indic贸 Calahuana afirm贸 que Cochabamba es el principal productor de miel del pa铆s. En 2018, se produjeron 410 toneladas, y este a帽o se superar谩n las 450, pese al riesgo de los pesticidas e incendios. El pasado 21 de mayo se celebr贸 el D铆a Mundial de las Abejas y los apicultores aprovecharon la ocasi贸n para concienciar acerca de la importancia de estos insectos, porque polinizan el 80 por ciento de las plantas que proveen alimentos. 聽 CONSUMO DE MIEL EN COCHABAMBA La producci贸n anual de miel no cubre el 40 por ciento de la demanda interna. Cochabamba tiene un consumo per c谩pita de 1,7 kilos de miel al a帽o, seg煤n datos de la Federaci贸n Departamental de Apicultores. En 2018, el sector recibi贸 la solicitud de exportaci贸n de miel de 50 a 100 toneladas para Inglaterra y Canad谩. Sin embargo, no se pudo concretar el env铆o por falta de certificaciones de los organismos nacionales. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario