Petrobras prevé reducir a la mitad la importación de gas boliviano

Agrandar la foto + Twittear Petrobras va a revisar el contrato de suministro de gas con Bolivia que vence al final del pr√≥ximo a√Īo, de acuerdo con una nota publicada ayer por el diario brasile√Īo O Globo. El acuerdo, firmado con Yacimientos Petrol√≠feros Fiscales Bolivianos (YPFB), prev√© que la estatal brasile√Īa pueda importar hasta 34 millones de metros c√ļbicos por d√≠a. De acuerdo con la propuesta discutida por las √°reas t√©cnicas de Petrobras, los vol√ļmenes deben reducirse hasta la mitad; es decir, unos 15 millones de metros c√ļbicos por d√≠a. Esa cantidad es equivalente al mercado del estado de San Pablo. El contrato de importaci√≥n de gas boliviano es uno de los temas que el futuro presidente de la compa√Ī√≠a petrolera, el economista Roberto Castello Branco, tendr√° que analizar. Fuentes cercanas al ejecutivo afirman que este todav√≠a no tiene una posici√≥n al respecto, pero que es probable que atienda la sugerencia del √°rea t√©cnica de la empresa, seg√ļn O Globo. Aun considerando que la prioridad de la estatal brasile√Īa sea aumentar la producci√≥n en los campos del presal (en ultramar), est√° obligada por contrato a pagar por 24 millones de metros c√ļbicos diarios, aunque estos no sean importados. Cabe recordar que hubo una temporada en que las compras llegaron a 30 millones de metros c√ļbicos diarios; sin embargo, debido a que en los √ļltimos a√Īos la demanda interna fue baja, la estatal brasile√Īa tiene excedentes de gas para recibir y cubrir su mercado local. La probable disminuci√≥n de la importaci√≥n de gas boliviano por parte de Petrobras se presenta en v√≠speras a una licitaci√≥n p√ļblica internacional que prepara la Agencia Nacional de Petr√≥leo (ANP) de Brasil para inicios del pr√≥ximo a√Īo, para conocer qu√© empresas pueden asumir el servicio de gas. Se ve√≠a venir La reducci√≥n de la importaci√≥n de gas de Bolivia a la mitad es una situaci√≥n que se ve√≠a venir. En junio del a√Īo pasado, un estudio titulado¬†Panorama de Industria de Gas Natural de Bolivia, que realiz√≥ el Ministerio de Minas y Energ√≠a de Brasil, recomend√≥ renegociar el contrato de compraventa de gas y bajar las importaciones de Bolivia luego de 2019 al 50%; es decir, 16 millones de metros c√ļbicos d√≠a. "Se considera que es probable que la renovaci√≥n del contrato de compra de gas natural boliviano por Brasil despu√©s de 2019, para los nuevos contratos, pueden contemplar vol√ļmenes menores que los negociados en los contratos actuales", se√Īalaba el documento publicado. El DEBER se contact√≥ con √ďscar Barriga, presidente de YPFB, quien dijo que estar√° en Santa Cruz y se referir√° hoy al tema. Cabe recordar que en una entrevista con el Diario Mayor, en julio de 2017, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto S√°nchez, indic√≥ que el mercado cautivo del gas boliviano en Brasil son entre 30, 35 y hasta 40 millones de metros c√ļbicos diarios que siempre va a necesitar, ya que el gas boliviano es m√°s competitivo en cuanto a precio y m√°s econ√≥mico que el LNG. Sugerencia A decir del analista energ√©tico √Ālvaro R√≠os, Petrobras viene produciendo m√°s gas de campos del Presal desde hace cuatro o cinco a√Īos y requiere menos gas boliviano, por lo que es l√≥gico que disminuya la importaci√≥n. "Bolivia puede ir a negociar contratos con empresas privadas, a las cuales puede aumentar un poco el volumen. Lo √ļnico que no habr√° ser√° un contrato Estado-Estado. A Petrobras tenemos que mirarla como una empresa que es competencia del pa√≠s", dijo R√≠os.