Plan de Empleos costÃ³ al Estado $us 346 millones

Fotografia: APG Noticias Agrandar la foto + Twittear Desde su lanzamiento en 2017 y con el propósito de reducir la brecha del desempleo en el territorio nacional, el Gobierno erogó $us 346 millones para el Plan de Generación de Empleo, según el Ministerio de Planificación. "En estos últimos dos años, para todos los componentes del Plan de Empleo, al Estado le ha significado como $us 346 millones, repartidos entre diversos ejecutores para los diferentes programas, donde se generaron más de 86.000 empleos. Solo en el programa de Inserción Laboral se erogó $us 40 millones y se crearon unos 6.000 empleos en diferentes empresas privadas", explicó Paola Soliz, coordinadora general del Plan Nacional de Empleo, dependiente del Ministerio de Planificación. Ayer, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff y la ministra de Planificación, Mariana Prado, suscribieron un acuerdo de cooperación para aplicar el programa de Inserción Laboral en las firmas privadas afiliadas a dicha organización empresarial. El programa, cubre el 30% del salario que se le paga a cada joven incorporado, el 16,71% de sus aportes patronales, duodécimas de aguinaldo, además, políticas de género, esquemas de capacitación y subsidio, entre otros. Según resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), al cuarto trimestre de 2018, la Población Económicamente Activa (PEA) en el área urbana alcanzó aproximadamente a 3.730.000 personas, y de este total 159.000 se encuentran desocupadas, representando el 4,27%. Esta tasa es menor a la registrada en el mismo periodo de 2017 cuando llegó a 4,5%.