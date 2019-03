Por déficit, Bolivia importó 4.600 T de papa peruana en 2018

Fotografia: Daniel James/ Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Bolivia tiene un consumo per c谩pita de 109,7 kilos de papa y chu帽o por a帽o, pero s贸lo produce 1,1 millones de toneladas, una cifra que no logra cubrir la demanda. Esta situaci贸n hizo que en聽 2018 el pa铆s sufriera un d茅ficit de este producto alimenticio e importara el a帽o pasado unas 4.600 toneladas de papa peruana (4,6 millones de kilos). El Gobierno, en tanto, anuncia la inauguraci贸n, en abril pr贸ximo, del centro de innovaci贸n de cultivo de la papa en Tarata (Cochabamba), para promover la producci贸n y el consumo en el pa铆s. El a帽o pasado, Bolivia import贸 del pa铆s vecino 28.750 kilos de papas frescas, 3,8 millones de kilos de papas congeladas y 818.459 kilos de chu帽o y tunta, lo que signific贸 un costo de 309.498 d贸lares, seg煤n datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). En 2017, la importaci贸n fue de 33,7 millones de kilos por 1,5 millones de d贸lares, mientras en 2016, la cantidad fue de 51,8 millones de kilos, por los cuales se pagaron 2 millones de d贸lares. El gerente de la Fundaci贸n Promoci贸n e Investigaci贸n de Productos Andinos (Proinpa), Tonny Gandarillas, dijo que Per煤 produce todo el a帽o y tiene un rendimiento m谩s alto que el de Bolivia, porque cuenta con suelos f茅rtiles, tecnolog铆a y asistencia t茅cnica. "Todos estos elementos influyen en nuestro pa铆s. El cultivo de la papa es muy deprimido", dijo. La instituci贸n, que se dedica a investigar y extender semillas mejoradas, propone cultivar el tub茅rculo en los valles de Santa Cruz para incrementar la producci贸n. Actualmente, La Paz es el primer departamento productor, con 335.520 toneladas anuales y una superficie cultivada de 55.195 hect谩reas; le sigue Cochabamba, con 298.069 toneladas, en 47.571 hect谩reas; en tercer lugar est谩 Potos铆, con 138.525 toneladas en 30.757 hect谩reas, y en cuarto, Chuquisaca, con 112.287 toneladas anuales y 22.888 hect谩reas. 聽 "En nuestro pa铆s el cultivo de la papa es muy deprimido", explica el Gerente de Proinpa. 聽 CENTRO BUSCAR脕 PRODUCIR SEMILLA DE CALIDAD REDACCI脫N CENTRAL El director del Instituto Nacional de Innovaci贸n Agropecuaria y Forestal (Iniaf), Carlos Osinaga, anunci贸 que el Gobierno pretende inaugurar un Centro de Innovaci贸n de Cultivo de la Papa, en abril pr贸ximo, en Tarata, con una inversi贸n de 23 millones de d贸lares. Este centro servir谩 para producir semillas de buena calidad, destinada a que los productores incrementen su rendimiento por superficie. "As铆 se espera satisfacer la demanda que tiene la poblaci贸n entorno a la papa", dijo. Se espera que este proyecto beneficie de manera directa a los productores e incremente sus ingresos econ贸micos. "Esperamos que a partir de abril ya podamos operar todo el sistema, concluir los invernaderos, y a partir de ah铆 operar el sistema", explic贸 el funcionario. Bolivia no se puede cubrir en el mercado interno del pa铆s la demanda de papa precongelada, papa pelada y picada en bastones, que es precocida y congelada, seg煤n el Iniaf. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario