Por quÃ© la devaluaciÃ³n del yuan dispara el precio del dÃ³lar

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Aunque la calma volvi贸 transitoriamente a los mercados despu茅s de la tormenta desatada este lunes por la devaluaci贸n del yuan, las consecuencias de la ca铆da de la moneda china siguen afectando a la econom铆a mundial y a los pa铆ses de Am茅rica Latina. China devalu贸 su divisa a un m铆nimo en los 煤ltimos 11 a帽os, solo d铆as despu茅s de que la Casa Blanca anunciara que impondr谩 otro 10% en aranceles a los productos procedentes del gigante asi谩tico por un valor de US$300.000 millones a partir de septiembre. Washington no demor贸 ni un segundo en calificar a Pek铆n como un "manipulador de divisas"y el gigante asi谩tico le advirti贸 que esas acusaciones pueden provocar el caos en los mercados financieros. Con la tensi贸n comercial elevada a ese nivel, las bolsas registraron su mayor ca铆da del a帽o y el d贸lar se dispar贸 frente a las monedas de los pa铆ses emergentes, algo que ocurre cada vez que Donald Trump o Xi Jinping sacan sus armas. 驴Por qu茅 la ca铆da del yuan dispara el d贸lar? Ante la incertidumbre generada por la escalada de la guerra comercial y la devaluaci贸n del yuan, los inversores movieron sus capitales esta semana buscando refugioen monedas duras como el yen japon茅s, el d贸lar estadounidense o el franco suizo, mientras que otros compraron oro para protegerse de la volatilidad (que est谩 marcando m谩ximos desde 2013). "China deprecia su moneda y genera un movimiento global de aversi贸n al riesgo", le dice a BBC Mundo Federico Furiase, economista director de la consultora Eco Go y profesor de la universidad argentina Torcuato Di Tella. B谩sicamente, un yuan tan bajo enciende la alerta, los inversores huyen de mercados inestables o peligrosos y se protegen dolarizando sus capitales. "Esto es consistente con el descenso de las tasas de inter茅s de bonos soberanos, la ca铆da de los 铆ndices burs谩tiles, el aumento de la volatilidad financiera y depreciaciones de las divisas de los pa铆ses emergentes", dice Furiase, tal como est谩 pasando en Am茅rica Latina. "Estamos frente a una ola de depreciaci贸n de las monedas contra el d贸lar", explica, en un contexto de aumento del riesgo de recesi贸n global y expectativas de que la Reserva Federal (el banco central de EE.UU.) recorte nuevamente el costo del cr茅dito bajando las tasas de inter茅s. 驴Cu谩nto han bajado las monedas en la regi贸n? Las monedas en Am茅rica Latina perdieron valor en los 煤ltimos d铆as, aunque la tendencia a depreciarse exist铆a desde hace varias semanas. "En comparaci贸n con el d贸lar, el peso chileno ha perdido 5,5%, el real brasile帽o 4,4%, el peso mexicano 2,2% y el sol peruano 3% desde comienzos de julio", dice Diego Mora, consultor de inversiones de la firma XTB, en di谩logo con BBC Mundo. El d贸lar se ha fortalecido, explica, porque "los grandes fondos de inversi贸n institucionales que tienen dep贸sitos en yuanes, ven que su dinero rentar谩 a una tasa menor y se llevan los capitales a otro pa铆s que tiene una tasa mayor o una moneda que vale m谩s". "Mientras m谩s expuesto al comercio internacional est茅 un pa铆s, mayor riesgo correr谩 su divisa", apunta Mora, agregando que Chile ha sido uno de los pa铆ses donde m谩s se ha fortalecido el d贸lar recientemente. 驴Y qu茅 pasa con las exportaciones a China? Los pa铆ses deval煤an sus monedas para que sus productos sean m谩s competitivos, es decir, que sus productos de exportaci贸n sean m谩s baratos. Con la devaluaci贸n del yuan, los productos chinos se abaratan cuando ingresan a los mercados latinoamericanos. Y tambi茅n pasa al rev茅s: los productos de la regi贸n se vuelven m谩s caros en el mercado chino, especialmente los metales. "Eso desincentiva su demanda y afecta el precio", le dice a BBC Mundo Francisco Grippa, economista principal de BBVA para Per煤. "Esto le pega a los pa铆ses exportadores de metales como Per煤", se帽ala. "Se debilita el super谩vit comercial y de esa manera tambi茅n la moneda local, y eventualmente puede poner presi贸n al alza sobre las primas de riesgo". Algunos expertos se帽alan que la demanda china de cobre se podr铆a ver afectada por la devaluaci贸n del yuan. "Solamente en Chile, por cada centavo que disminuye el precio del cobre, las arcas fiscales dejan de percibir US$60 millones", le dice a BBC Mundo Jos茅 Ra煤l Godoy, analista de mercados de XTB Latinoam茅rica. "La guerra de divisas es negativa para las empresas chinas y para los hogares porque pierden poder adquisitivo. Si se paralizan proyectos, si baja el consumo interno, disminuir铆a la demanda por materias primas". El efecto en la inflaci贸n En el plano monetario, un yuan devaluado en medio de una escalada comercial hace que los bancos centrales empiecen a considerar la idea de bajar las tasas de inter茅s. "Hay m谩s presi贸n bajista sobre las monedas emergentes, el d贸lar se fortalece, puede haber menor crecimiento para Am茅rica Latina y probabilidades de mayor inflaci贸n", apunta Godoy. La inflaci贸n es, como siempre, un tema sensible. "Con una depreciaci贸n del tipo de cambio frente al d贸lar, los consumidores ver谩n aumentar el precio de los productos importados", dice Nereida Gonz谩lez, economista del 谩rea de mercados de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI). "Y esto se traduce en un incremento de la inflaci贸n y una p茅rdida de poder adquisitivo", explica Gonz谩lez. Por otro lado, los pa铆ses fuertemente endeudados en d贸lares, como Argentina, salen perjudicados. Una situaci贸n que tambi茅n enfrentan las empresas latinoamericanas endeudadas en d贸lares, como es el caso de la petrolera estatal Pemex. 驴Una posible recesi贸n? "Un yuan m谩s d茅bil pone presi贸n en las tasas de cambio de los mercados emergentes porque hay una correlaci贸n hist贸rica entre los movimientos de estas monedas frente al d贸lar", le dice a BBC Mundo Gary Hufbauer, investigador s茅nior del Instituto Peterson, un centro de pensamiento con sede en Washington. En este escenario, "la mayor preocupaci贸n para Am茅rica Latina es que la guerra comercial siga escalando y haga que las empresas en el mundo pospongan decisiones de inversi贸n y se resguarden". "En ese camino radica la recesi贸n. Obviamente no es bueno para Am茅rica Latina ni para nadie m谩s", argumenta Hufbauer. Sin duda, se trata de un camino complejo que se cruza ahora con un a帽o electoral en Estados Unidos. "Un d贸lar alto y un yuan bajo no es lo que quiere Donald Trump", dice Federico Furiase. "Trump quiere un d贸lar bajo para disminuir el d茅ficit comercial con China y generar empleo en la industria local", se帽ala. Y por el otro lado, China tampoco puede seguir devaluando demasiado. "Pek铆n arriesga una salida de capitales y un descenso del comercio global que le afectar铆a directamente". En ese sentido, la mayor parte de los expertos ven la devaluaci贸n como un arma de doble filo: te ayuda a competir mejor con tus productos en el extranjero, pero al mismo tiempo te puede desestabilizar y, a煤n peor... echarle le帽a al fuego de una eventual recesi贸n econ贸mica.