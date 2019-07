Posibilidad de progresar y bonos motivan permanencia de bolivianos

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Pese a que hace m谩s de un a帽o Argentina est谩 atrapada en una crisis econ贸mica, muchos residentes bolivianos decidieron quedarse en ese pa铆s. Dos factores inciden en esa decisi贸n: mayor posibilidad de progresar en pocos a帽os en comparaci贸n con Bolivia y las m煤ltiples asignaciones, planes y bonos que el Estado les ofrece sin discriminaci贸n. La poblaci贸n boliviana es la segunda colectividad m谩s grande en Argentina. Seg煤n el Censo Nacional de 2010, en ese pa铆s habitaban m谩s de 345 mil bolivianos. Sin embargo, esta cifra se queda peque帽a, seg煤n los representantes de la comunidad y la embajada boliviana que se帽ala que hay m谩s de 2聽 millones. El Estado argentino ofrece estabilidad a trav茅s de por lo menos 10 programas, asignaciones, planes y bonos a personas nacidas en territorio nacional y extranjeros con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Para acceder a las asignaciones, seg煤n la 煤ltima Resoluci贸n de la Administraci贸n Nacional de la Seguridad Social N潞 140/19, el ingreso familiar no debe ser mayor a 107.658 pesos (17.300 bolivianos). Por cada hijo el Estado argentino otorga cada mes a los padres desde 469 hasta 4.853 pesos, dependiendo del ingreso familiar y la provincia. Otro bono es por maternidad que recibe toda mujer embarazada a partir de las 12 semanas de gestaci贸n, tambi茅n est谩 la asignaci贸n por matrimonio y otros beneficios (ver infograf铆a). Orlando Navarro, un cochabambino que migr贸 a la ciudad de La Plata hace m谩s de 30 a帽os, se帽ala que estas asignaciones son la principal fuente de ingresos econ贸micos de algunos argentinos y residentes bolivianos. Una familia puede recibir al mes m谩s de 20 mil pesos (3.208 bolivianos). Otra de las razones por la que los bolivianos se quedan en el vecino pa铆s es que pese a la situaci贸n pueden ahorrar m谩s r谩pido que en Bolivia. Por ejemplo, Orlando trabaj贸 como alba帽il, luego de mec谩nico y, finalmente, se dedic贸 al comercio. Su negocio prosper贸 y se expandi贸 con la apertura de m谩s locales. Con parte de sus ahorros se compr贸 un lote en una zona comercial y apart贸 casi un mill贸n de pesos para la construcci贸n de m谩s galer铆as. Pero todos sus planes se frustraron a causa de la crisis cambiaria desatada a mediados de聽 2018. El mill贸n de pesos que ten铆a ahorrado hab铆a perdido su valor y s贸lo le alcanzaba para construir la mitad de la obra porque el costo del material de construcci贸n se elev贸 a la par que el d贸lar. Tuvo que retrasar sus planes por unos meses hasta ahorrar m谩s dinero. Opt贸 por diversificar sus ventas ofreciendo sus productos en Mercado Libre, una plataforma virtual de venta. Empez贸 vendiendo dos a tres prendas a la semana, pero en menos de medio a帽o multiplic贸 sus ingresos. Ahora, al d铆a vende m谩s de 10 unidades mediante esa modalidad, pero no deja de lado sus tiendas. En abril de 2019 finaliz贸 la construcci贸n de las galer铆as comerciales y actualmente ya est谩n habilitadas y abiertas al p煤blico. "Como se derrumb贸 el valor del peso y subi贸 el d贸lar todos los productos y alimentos aumentaron de precio. Pero me consta que eso no fue impedimento para los bolivianos porque siempre nos hemos dado modos para trabajar y ganar m谩s", afirma. M谩s ingresos Carmen Rosa B. es otra cochabambina que migr贸 hace 22 a帽os a Argentina con su familia y no piensa retornar. Hace ocho a帽os se dedica al comercio. En la avenida 520 de la ciudad de La Plata tiene una galer铆a donde vende zapatillas (tenis) para adultos, j贸venes y ni帽os, adem谩s de sandalias y zapatos para mujer. Antes de la crisis de 2018, el par de zapatillas para adulto lo vend铆a a 700 pesos y para ni帽os estaba desde 350 a 500 pesos; las sandalias y zapatos para mujeres聽 desde 500 a 800 pesos. Su negocio fue prosperando y tuvo que contratar a dos personas. Al d铆a vend铆a entre 30 a 50 pares. Pero luego de la crisis cambiaria, las ventas cayeron en m谩s del 50 por ciento, relat贸 Carmen Rosa. "De golpe bajaron las ventas y tuve que despedir a una de las muchachas, pero luego nos fuimos recuperando y ahora estamos bien", asegur贸. Subi贸 el precio de toda su mercader铆a en 30 y 40 por ciento y con los meses sus ingresos se fueron estabilizando. "Como aumentamos el precio de las zapatillas y de los zapatos todo se fue acomodando", precis贸. Es madre de dos ni帽as y un adolescente. Por sus tres hijos cada mes recibe m谩s de 1.500 pesos como parte de las asignaciones. En noviembre de 2018 se compr贸 un auto cero kil贸metros de la marca Volkswaguen Fox modelo 2013 a 200 mil pesos. Ahorros Basilia Condori, originaria de la comunidad de Copapujyo del municipio de Tarata, migr贸 con su familia a Argentina hace 28 a帽os.聽 Junto a su esposo Francisco N煤帽ez todo el dinero que ganaban lo ahorraban en d贸lares. Fue gracias a esto que su econom铆a, su familia ni sus planes sufrieron los impactos de la crisis. Entre marzo y abril de 2018 ten铆an planeado comprar una casa en la zona Melchor Romero de La Plata. En julio de ese a帽o concretaron la adquisici贸n a 180 mil d贸lares pese a la crisis desatada. "Si hubiera ahorrado en pesos no 铆bamos a poder comprar esa casa. Pero como ten铆amos toda nuestra plata en d贸lares nos benefici贸 mucho", dijo Basilia. Despu茅s de 28 a帽os de vivir en Argentina, Basilia no se arrepiente en haber dejado el pueblo donde naci贸. Pero extra帽a la abundante gastronom铆a de Cochabamba y las costumbres culturales. Al principio se dedic贸 a la venta callejera de ropa y zapatillas. Con el pasar de los a帽os alquil贸 un local, en la zona Melchor Romero de la avenida 520 entre las calles 173 y 174, a unos pasos de una pasarela frente al hospital psiqui谩trico Melchor Romero de la ciudad de La Plata, donde oferta su mercader铆a. Seg煤n Basilia, su familia no tiene planeado regresar a vivir en Bolivia porque en Argentina encontraron un nuevo hogar que les dio la oportunidad de prosperar econ贸micamente. "Ahora tengo dos casas, mi negocio y mis hijos son pr贸speros. En Bolivia jam谩s hubi茅ramos conseguido eso. Cuesta ahorrar all铆", relat贸. Henry Cadima, oriundo de Apote del municipio de Tiquipaya, estudi贸 medicina en la Universidad Mayor de San Sim贸n. Dijo que obtuvo su t铆tulo, pero no lleg贸 a ejercer debido a la competencia, los limitados hospitales p煤blicos o la falta聽 de 铆tems. Inconforme con su situaci贸n, en 2008 migr贸 a Argentina junto a su esposa. Desde 2010 ya trabaja en un hospital p煤blico de la localidad de Temperley del cono urbano bonaerense. Ahora gana m谩s de 30 mil pesos. 聽 EL VALOR DEL PESO ARGENTINO La crisis cambiaria en Argentina de 2018 se refiere a los episodios desatados a mediados de 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri, que llevaron al derrumbe del valor del peso argentino. Se depreci贸 el peso de 17,66 por d贸lar a 40. Para noviembre de 2018, Argentina ten铆a la segunda inflaci贸n m谩s alta del mundo y una de las mayores ca铆das del Producto Interno Bruto, lo que le llev贸 a someterse al rescate del Fondo Monetario Internacional. 聽 LOS MIGRANTES EN ARGENTINA Seg煤n informaci贸n de la Embajada de Bolivia en Argentina, en ese pa铆s viven cerca de 2 millones de residentes e hijos nacidos de bolivianos. La colectividad boliviana ha llegado a copar la cadena desde la producci贸n de verduras y frutas hasta la comercializaci贸n mayorista y minorista. Es la responsable de abastecer de estos alimentos a los peque帽os y grandes supermercados de la regi贸n metropolitana de Buenos Aires y otras provincias. 聽 DATOS El desempleo en Argentina. En ese pa铆s hay casi 2 millones de desocupados. Alcanz贸 un pico de 10,1% de desocupaci贸n en el primer trimestre de 2019, el mayor en 13 a帽os, subiendo desde el ya elevado nivel de 9,1% que se report贸 en el mismo trimestre de 2018, seg煤n el FMI. Incremento en precios de los alimentos. Los datos de mayo reflejaron que el incremento descontrolado de los precios ya suma 57,3% acumulado en los 煤ltimos 12 meses, pero en particular de los alimentos, que afectan a los sectores de menores ingresos. La fuga de capitales desde 2018. Entre junio de 2018 y abril de 2019 la fuga de capitales fue de 20.662 millones de d贸lares (Formaci贸n de Activos Externos que releva el BCRA). Estas cifras representan el 53% de los cuatro desembolsos efectivizados hasta el momento por el FMI (39.000 millones de d贸lares). Los d贸lares del Fondo no fueron destinados a financiar aumentos en las partidas de salud ni a la construcci贸n de escuelas ni a subir las jubilaciones m铆nimas de miseria, sino que se utilizaron聽 para financiar la fuga de capitales, seg煤n el FMI. 聽 120 FAMILIAS PIDEN VOLVER A BOLIVIA TRAS ANUNCIO DE EVO REDACCI脫N CENTRAL La crisis argentina y la inflaci贸n golpe贸 la econom铆a de los migrantes bolivianos. Muchas familias pudieron superar las dificultades y progresaron. En cambio, otras decidieron聽 retornar al pa铆s para dedicarse a la agricultura. Seg煤n informaci贸n de la Embajada boliviana en Argentina, m谩s de 120 familias solicitaron regresar. "La inflaci贸n ha generado problemas en la econom铆a de nuestros compatriotas. Varios han decidido retornar a Bolivia, m谩s de 120 familias solicitaron al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para que un equipo t茅cnico haga conocer la disposici贸n de tierras en nuestro pa铆s, para trabajar en la agricultura", informaron desde la Embajada. En abril de 2018, durante un acto en la zona de La Matanza de la provincia de Buenos Aires, el presidente Evo Morales ofreció tierras a los residentes bolivianos que decidan retornar al país. Sin embargo, aún no se cuenta con información oficial de la cantidad de los residentes bolivianos que hayan retornado al país. De acuerdo a datos oficiales, la inflación anual de Argentina en 2018 fue de 47,6 por ciento, la cifra más alta registrada desde 1991. El Gobierno de Mauricio Macri se propuso para 2019  bajar la inflación a 23 por ciento. Aunque los expertos estiman que llegue a 40 por ciento.