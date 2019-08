Precio del transporte del gas se reducirá un 40% entre Brasil y Bolivia

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El precio del transporte del gas de Bolivia a Brasil podría reducirse un 40 por ciento, según estimados publicados por la revista O' Globo. Esto puede representar una oportunidad para el país si se "toman decisiones inteligentes", según el analista Álvaro Ríos. Se trata del primer movimiento en la reducción de los precios del gas a Brasil. El precio de envío se reducirá al menos en un 40 por ciento, según la revista del vecino país, O'Globo. Es decir, aquellos que contraten gas de Bolivia tendrán una reducción de 3,00 de dólares por millón de BTU y, en el mercado competitivo, esto se transmitirá a las facturas de los consumidores. Ríos enfatizó que la reducción es para el transporte de gas y no así para la molécula. "Bolivia debe ver muy bien las movidas que hará para tomar mercados (...) Tienes que ser inteligente", aseveró. Asimismo, indicó que esta reducción es para beneficiar principalmente a los usuarios. Compra de gas O' Globo también informó que, en diciembre, Petrobras contratará la compra de 18 millones de metros cúbicos por día de un total de 30 millones. Con esto, el sector privado podrá negociar con Bolivia la compra de estos volúmenes y compartir la tubería con el Estado. Esto ocurrirá luego de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informara que los negocios de compra y venta de gas ya no serán de manera directa sólo con el Estado.  EMPIEZA INSCRIPCIÓN PARA INTERESADOS Desde hoy hasta el 6 de noviembre corre el plazo de inscripción de empresas interesadas. Según el cronograma, la ANP divulgará el resultado con el nombre de los ganadores y los volúmenes que se contratarán a fines de noviembre. El director general de ANP, Décio Oddone, dijo que para octubre se definirá el monto exacto de la tarifa. Y no descartó que pueda ser inferior a $us 4,50.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario