Presupuesto para subsidio prenatal se redujo en 62%

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El Presupuesto General del Estado (PGE) 2019 contempla 4.703 millones de bolivianos para el pago de bonos sociales y la renta dignidad, 3 por ciento menos de lo previsto en la misma repartici贸n en 2018, que era de 4.803 millones de bolivianos. El monto destinado al subsidio prenatal universal se reduce de 342 millones de bolivianos a 130 millones de bolivianos, menos de la mitad de lo que se presupuest贸 para esta gesti贸n. En el PGE 2019, el Gobierno destin贸 para el pago de la Renta Dignidad 3.926 millones de bolivianos; para el bono Juancito Pinto, 449 millones de bolivianos; al bono Juana Azurduy, 187 millones de bolivianos, y al Subsidio Universal Prenatal por la Vida, 130 millones de bolivianos. En cambio, en 2018, para la Renta Dignidad se presupuest贸 3.919; al bono Juancito Pinto, 440 millones de bolivianos; al bono Juana Azurduy, 156 millones de bolivianos, y al Subsidio Universal Prenatal por la Vida, 342 millones de d贸lares. El Decreto Supremo N掳2480 tiene por objeto instituir el Subsidio Universal Prenatal por la Vida para mujeres gestantes que no est谩n registradas en ning煤n Ente Gestor del Seguro Social de Corto Plazo, con la finalidad de mejorar la salud materna y reducir la mortalidad. Los analistas econ贸micos Alberto Bonadona, Jos茅 Gabriel Espinoza y Ren茅 Mart铆nez desconocen cu谩les son las razones para que el documento del PGE este a帽o tenga escasa informaci贸n a diferencia de los presentados en gestiones pasadas. A Bonadona le llama la atenci贸n que el presupuesto para el subsidio prenatal universal baje dr谩sticamente. "Que en el pa铆s nazcan menos ni帽os es una tasa que dif铆cilmente va a bajar", sostuvo. En tanto, Mart铆nez indic贸 que todos los bonos registraron un leve incremento, pero le llamaba la atenci贸n que el subsidio prenatal universal haya reducido en m谩s de un 50 por ciento. "No s茅 si hubo un cambio en la norma, pero en realidad en los otros (bonos) hay un crecimiento leve, puede ser de acuerdo a la poblaci贸n, pero no tenemos mucha informaci贸n para analizar las razones", afirm贸. En tanto, Espinoza cree que el leve incremento en tres de los cuatro bonos sociales est谩 relacionado a una mayor eficiencia en el pago de estos beneficios. "En el tema del bono Juancito Pinto ciertamente hay un crecimiento de la poblaci贸n. En la Renta Dignidad, la tendencia es que se mantenga o disminuya, porque la poblaci贸n es relativamente joven, la tasa de fecundidad de la poblaci贸n cada vez es menor", dijo. El especialista cree que es muy dif铆cil analizar las razones de la disminuci贸n de debido a la poca informaci贸n que hay en el informe del PGE 2019. "Hay m谩s estudiantes pero menos adultos mayores y mujeres embarazadas, no hay informaci贸n para ver si las proyecciones del Ministerio son las adecuadas o no", indic贸. Respecto al pago de bonos, a帽adi贸 que esta pol铆tica no puede ser de ninguna manera el centro de una pol铆tica social. El especialista consider贸 que la pol铆tica social de largo alcance debe tomar en cuenta, sobre todo, la generaci贸n de empleo, y se帽al贸 que en 12 a帽os de Gobierno hubo muy poco en pol铆ticas laborales. 聽 OBSERVAN DATOS DE D脡FICIT FISCAL 2019 El proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2019 plantea un d茅ficit fiscal de 6,98 por ciento, 1,34 por ciento menor en relaci贸n a lo previsto para 2018, que fue de 8,32 por ciento, lo que seg煤n los analistas representa una contradicci贸n en la planificaci贸n del Ministerio de Econom铆a. El d茅ficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y gastos. Seg煤n el especialista en presupuesto de la Fundaci贸n Jubileo, Ren茅 Mart铆nez, la presentaci贸n realizada por el ministro de Econom铆a, Mario Guill茅n, muestra un incremento de gastos que no cuadran con los ingresos. 聽 DATOS Subvenci贸n a hidrocarburos se incrementa. El PGE 2019 aumenta en 30 por ciento la subvenci贸n a los hidrocarburos. En 2018 era de 3.330 y para 2019 se ha presupuestado 4.345 millones de bolivianos. La inversi贸n p煤blica sube en 7,5 por ciento. La inversi贸n p煤blica aumentar谩 en 7,5 por ciento en 2019, respecto a 2018, y llegar谩 a 6.510 millones de d贸lares, seg煤n se establece en el PGE 2019. El PGE 2019 proyecta mayor inflaci贸n. Las proyecciones del PGE han definido una inflaci贸n de 2,7 por ciento para 2018 y de un 4 por ciento para 2019. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario