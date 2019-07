Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Aunque la producci贸n de gas en el departamento de Tarija contin煤a siendo la m谩s alta de Bolivia, ha tenido una reducci贸n de aproximadamente un 26 por ciento en relaci贸n a 2014. Esto, sumado a la ca铆da del precio internacional del petr贸leo WTI, conlleva una disminuci贸n de ingresos por regal铆as de al menos un 80 por ciento comparando con esa gesti贸n, inform贸 el secretario de Hidrocarburos de la Gobernaci贸n de Tarija, Freddy Castrillo. Seg煤n datos de esta repartici贸n departamental, la producci贸n de gas en Bolivia alcanz贸 un promedio de 41,89 millones de metros c煤bicos d铆a (MMm3d) en junio de 2019. Tarija aporta con el 50,65聽 por ciento; Santa Cruz con el 34,61 por ciento; Chuquisaca con el 12,15 por ciento y Cochabamba con el 2,59 por ciento. Sin embargo, Castrillo hace notar que la producci贸n actual disminuy贸 en aproximadamente un 30 por ciento en relaci贸n a 2014, cuando el volumen promedio alcanz贸 a 59,37 MMm3d. Esta situaci贸n, seg煤n la autoridad, representa impactos negativos en la econom铆a de Tarija, dado que los ingresos por regal铆as este a帽o, con los precios actuales, s贸lo llegar谩n a 100 millones de d贸lares, es decir, un 80 por ciento menos que en 2014, cuando los ingresos superaron los 500 millones. La disminuci贸n de la producci贸n de los campos gas铆feros de Tarija es evidente. Aunque el caso de San Alberto es el m谩s dram谩tico, pues baj贸 de 7,31 a 3,26 MMm3d entre 2015 y 2019, la producci贸n de S谩balo tambi茅n se redujo de 18,29 a 10 MMm3d en el mismo periodo. La producci贸n de Margarita-Huacaya de 11,96 a 8,75 MMm3d y la de Ita煤 de 1,98 a 0,60 MMm3d. "La coyuntura general en cuanto a hidrocarburos no es de las mejores", dijo Castrillo, a tiempo de explicar que si Bolivia logra descubrir nuevas reservas de gas, el desarrollo de 茅stas toma entre 7 a 10 a帽os para obtener beneficios econ贸micos, tal como ocurri贸 con Incahuasi, el megacampo cruce帽o que fue descubierto en 2004 y que entr贸 en producci贸n en 2016. El campo San Alberto, el que volvi贸 a colocar a Bolivia en el mapa de la industria petrolera en la d茅cada de los 90, tambi茅n es objeto de cr铆ticas relacionadas a un supuesto desmantelamiento debido al traslado de equipos al campo S谩balo, aunque esto fue refutado por Yacimientos Petrol铆feros Fiscales Bolivianos (YPFB). 聽 OPERADORAS NIEGAN DESMANTELAMIENTO YPFB y Petrobras Bolivia informaron que las actividades en el campo San Alberto son normales y que no existe un desmantelamiento como lo denunci贸 la Gobernaci贸n de Tarija. Petrobras Bolivia precis贸 que se procedi贸 al traslado de seis compresores m贸viles hacia el campo S谩balo "con el fin de optimizar recursos t茅cnicos y operativos" y que esto no genera impacto alguno en la producci贸n de San Alberto.

YPFB informó que este campo continuará en operación.   AFIRMAN QUE BOYUI FUE ABANDONADO POR FRACASO JOSUÉ HINOJOSA Aunque el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, confirmara la existencia de gas y líquidos en el pozo Boyui X-2, el más profundo de la región con casi 8 mil metros, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, aseguró que mencionado pozo fue abandonado y está siendo taponado por tratarse de un proyecto fracasado. "Se sabe por parte de funcionarios de Repsol, funcionarios de YPFB, que se ha abandonado ya el campo y que los resultados, los estudios de comercialización que se han hecho en ese pozo no son positivos. En consecuencia, si es que existe gas ahí, no conviene explotarlo", dijo. Esta autoridad departamental señaló que el objetivo del pozo era encontrar gas y no batir un récord en perforación ni tampoco saber el comportamiento del subsuelo a una profundidad mayor a los 6 mil metros. Estos dos últimos elementos fueron destacados por Sánchez. Al concluir el taller "Exploración profunda en el subandino boliviano, lecciones aprendidas y visión para el futuro", a fines de marzo, el presidente de Geomap S.A. y presidente de Late Andes S.A, Roberto Hernández, aseguró que "el pozo Boyui X-2 confirmó un sistema petrolero activo y descubrió una acumulación de gas rico, a profundidades en el pasado impensables e inalcanzables", según un  boletín del Ministerio de Hidrocarburos.