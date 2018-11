Producción de gas se desploma y el Gobierno retrocede ante Argentina

Agrandar la foto + Twittear La producci√≥n promedio de gas natural en Bolivia durante el mes de agosto fue de 55,5 millones de metros c√ļbicos por d√≠a (MMm3d), mientras que el promedio en los primeros seis d√≠as de noviembre fue de 37,4 MMm3d. En tanto, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto S√°nchez, retrocedi√≥ en su amenaza de ejecutar boletas de garant√≠a a Argentina. Seg√ļn el secretario de Minas, Energ√≠a e Hidrocarburos de la Gobernaci√≥n de Santa Cruz, Herland Soliz, la exportaci√≥n de gas a Brasil se redujo en aproximadamente un 30 por ciento, puesto que pas√≥ de un promedio de 23 y 24 MMm3d a 17 MMm3, en los primeros 10 meses del a√Īo, a 17 MMm3d en la primera semana de noviembre. Asimismo, la exportaci√≥n de gas a Argentina cay√≥ en aproximadamente un 60 por ciento, puesto que los env√≠os, que se mantuvieron en un promedio de 17 y 18 MMm3d durante los primeros nueve meses del a√Īo, bajaron a 12 MMm3d en octubre y a 7 MMm3d en la primera semana de noviembre. Soliz anunci√≥ que esta reducci√≥n en la venta de gas representa una p√©rdida de 40,4 millones de bolivianos mensuales para el departamento de Santa Cruz y 390 millones de bolivianos para todo el pa√≠s, puesto que se altera el monto de recursos recibidos por concepto de regal√≠as e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Respecto a la situaci√≥n con Argentina, S√°nchez inform√≥ que el pasado lunes sostuvo una reuni√≥n con autoridades argentinas en la que se analizaron aspectos como proyecci√≥n de vol√ļmenes para √©pocas de verano e invierno, facturas impagas y oportunidades de nuevos mercados en ese pa√≠s para el gas boliviano. Aunque la semana pasada el Ministro anunci√≥ la ejecuci√≥n de las boletas de garant√≠a por las deudas que tiene Argentina por los env√≠os de gas desde Bolivia, ayer la autoridad hizo hincapi√© en las buenas relaciones entre los dos pa√≠ses y la predisposici√≥n para avanzar en las negociaciones. En la v√≠spera, S√°nchez tambi√©n indic√≥ que Argentina tiene el compromiso de pagar sus deudas, que ascienden a 289 millones de d√≥lares, y que, en caso de incumplimiento, se proceder√° a la ejecuci√≥n de las boletas de garant√≠a, aunque insisti√≥ que esto no representa una ruptura de la relaci√≥n comercial con ese pa√≠s. "La ejecuci√≥n de la boleta de garant√≠a est√° establecido en el contrato, que de ninguna manera significa una ruptura de las relaciones comerciales; es un hecho que se prev√© en caso de incumplimiento de pago. Nosotros comprendemos la situaci√≥n, sabemos que Argentina va a cumplir, son s√≥lo temas contractuales y en alg√ļn momento se puede tomar la decisi√≥n de ejecuci√≥n de la boleta, que no afectar√° las relaciones", dijo el Ministro. El pasado martes, el embajador de Argentina en Bolivia, Normando √Ālvarez, asegur√≥ que Bolivia puede ejecutar las boletas de garant√≠a por el incumplimiento de pago por parte de Argentina, pero dijo que "seguramente el ministro S√°nchez estar√° pensando en lo que eso significa". El Embajador argentino calific√≥ de dif√≠ciles las negociaciones que llevan a cabo los equipos t√©cnicos de ambos pa√≠ses, puesto que Argentina "no necesita mucho gas en verano porque es un periodo especial". El Ministerio de Energ√≠a de Argentina anunci√≥ que se mantienen negociaciones por la deuda y los vol√ļmenes de gas con Bolivia, seg√ļn una publicaci√≥n realizada por El Clar√≠n. ¬† 33,7 MMm3 de gas en un d√≠a fue la producci√≥n m√°s baja que registr√≥ Bolivia, cuando normalmente produc√≠a por encima de los 50 MMmcd. ¬† SE FIRMA ACUERDO CON PARAGUAY El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto S√°nchez Fern√°ndez, y el ministro de Obras Publicas y Comunicaciones de la Rep√ļblica de Paraguay, Arnoldo Wiens Duerksen, suscribieron un memorando de entendimiento de cooperaci√≥n interinstitucional para el intercambio en materia de hidrocarburos". El documento establece 13 puntos, entre ellos figura el desarrollo de un estudio de factibilidad para la construcci√≥n de un gasoducto Bolivia-Paraguay. ¬† DATOS Se realizan env√≠os m√≠nimos a Argentina. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto S√°nchez, admiti√≥ que Bolivia realiza env√≠os m√≠nimos de gas a Argentina, en un promedio de 10 millones de metros c√ļbicos por d√≠a (MMm3d), muy por debajo del volumen m√≠nimo estipulado en el contrato, debido a las bajas nominaciones. Dos facturas pendientes con Argentina. S√°nchez asegur√≥ tambi√©n que existe un problema con Argentina por el incumplimiento de pago de dos facturas correspondientes a la venta de gas, adem√°s de otra deuda por impago de intereses, por lo que anunci√≥ que ejecutar√° las boletas de garant√≠a del vecino pa√≠s, que superan los 140 millones de d√≥lares. Prev√©n ampliar la venta de gas a Brasil. El Gobierno asegur√≥, luego de sostener reuniones con los ejecutivos de Petrobras, en Brasil, que la venta de gas podr√≠a ampliarse hasta por cinco a√Īos. "Hemos avanzado muy bien (...) tenemos una agenda. No se acaba el contrato con Brasil el a√Īo 2019, sino que en funci√≥n a las nominaciones puede concluir el a√Īo 2023, 2024", afirm√≥. ¬† AN√ĀLISIS Ra√ļl Vel√°squez. Especialista de la F. Jubileo Podr√≠a bajar la producci√≥n de gasolina y GLP Hay que hacer notar que, a diferencia del petr√≥leo, el gas no se puede almacenar, entonces eso lleva a que se reduzca el caudal de producci√≥n en los campos, pero esta medida tiene un l√≠mite. Cuando se excede ese l√≠mite, pr√°cticamente se tiene que quemar ese gas natural, entonces lo que se est√° haciendo es reducir al m√°ximo las posibilidades de producci√≥n que hay en cada campo. Esa situaci√≥n puede generar problemas en los campos. Desde hace tiempo venimos llamando la atenci√≥n de la falta de gesti√≥n de nuevos mercados. Hay que recordar que se han construido dos plantas, Gran Chaco y R√≠o Grande, ambas son separadoras de l√≠quidos, y a partir de ello se produce gasolina natural y GLP. 