Proyecto dispone orden de apremio al empleador que no restituya fuente laboral

El Proyecto de Ley (PL) 348/19 sobre reincorporaci贸n y restituci贸n de derechos laborales que se encuentra en la Asamblea Legislativa para su aprobaci贸n, dispone mandamiento de apremio para los empleadores que no restituyan al trabajador que gan贸 el proceso de reposici贸n laboral ante un Inspector de Trabajo y haya sido conminado por un juez de Trabajo y Seguridad Social. "Si el empleador no cumple con lo dispuesto por el juez p煤blico en materia de trabajo y seguridad social en el plazo de tres d铆as de hab茅rsele notificado, se expedir谩 el mandamiento de apremio para que se cumpla con la incorporaci贸n, as铆 como el pago de sueldos adeudados y otros derechos sociolaborales que tuviere el trabajador", se帽ala el art铆culo 17 del proyecto de ley. La normativa laboral actual, seg煤n el diputado proyectista, Guillermo Rocha, es conciliadora, no coercitiva y con esta ley, el Ministerio de Trabajo va a tener la capacidad de obligar al empresario, a cumplir con los derechos de los trabajadores. La COB respalda Un an谩lisis legal de la Central Obrera Boliviana (COB) dice, sobre la participaci贸n de los jueces del trabajo, es que se convertir谩n en ejecutores de las resoluciones administrativas, como si se tratara de un laudo arbitral, y que directamente el juez tendr谩 la facultad de librar apremio en contra del empleador. "El proyecto de ley es de avanzada, beneficia a los trabajadores, siempre y cuanto las jefaturas del trabajo, capaciten o contraten con ex谩menes de competencia en materia laboral, a los que administren estos procesos", expres贸. Entorpece las relaciones 聽 La Confederaci贸n de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), manifest贸 que, este tipo de propuestas normativas solo consiguen entorpecer las relaciones laborales que, antes que visualizarse dentro de un esquema de cooperaci贸n y mutua necesidad, los considera como antag贸nicos y enemigos. "Este tipo de normas tambi茅n desincentivan la inversi贸n privada extranjera y nacional. De prosperar el tratamiento de esta norma, se va a a帽adir al extenso y complejo inventario de regulaci贸n del mercado laboral en Bolivia, que no hace m谩s que precarizarlo, de tal manera que hoy, hay menos gente favorecida por los beneficios de contar con un empleo digno", expres贸 el titular de la CEPB, Luis Barbery. Por su parte, el presidente de la C谩mara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, expuso 13 cuestionamientos a la normativa que ser谩 analizada. Entre otros puntos, apunt贸 a que el PL 348/2019, "establece a la solicitud de restituci贸n de derechos vulnerados, como un acto administrativo y si no se lo realiza, el afectado puede optar por la v铆a judicial, dejando desprotegidos a los empleadores, ya que no se podr谩 realizar nuevas contrataciones". Adem谩s, cuestion贸 que la disminuci贸n del salario sea una vulneraci贸n de derechos laborales pues afecta a la estabilidad laboral y discrimina a los cargos directivos o jer谩rquicos.