Puertos del canal Tamengo aspiran duplicar el flujo de carga

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Decir que Bolivia mira el Atl√°ntico para fortalecer su comercio internacional, dej√≥ de ser un deseo, pues con la certificaci√≥n que los acredita como puertos internacionales, extendida por el Gobierno, las tres terminales fluviales asentadas en la cabecera de la hidrov√≠a Paran√°-Paraguay, apuntan a ser infraestructuras multiprop√≥sitos y multimodal. Esto les permitir√° subir su volumen de carga un 133%, dado que en la actualidad su flujo llega al mill√≥n y medio de toneladas. Hay buen √°nimo, eso lo evidenci√≥ EL DEBER que visit√≥ las tres empresas que solo mov√≠an derivados de soya, minerales y combustible. Ahora se abre un abanico m√°s amplio, recibir√°n m√°s productos que llegar√°n en contenedores. Se esperan desde cosas peque√Īas, veh√≠culos √ļltimos modelos, e incluso carga de equipos de gran tama√Īo para megaobras industriales. Son parte de la red mundial de desembarcaderos, y sus nombres: Puerto Jennefer, Puerto Aguirre y Puerto Gravetal, est√°n en la lista de las firmas navieras. Cifras que hacen so√Īar Los tres puertos, que llegan al Atl√°ntico, movilizan anualmente 1,5 millones de carga, de importaci√≥n como exportaci√≥n, seg√ļn datos de las mismas empresas. En el pa√≠s se movilizan de forma mar√≠tima y fluvial (r√≠os) 5,5 millones de toneladas de carga, seg√ļn cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Por puertos chilenos fluye 3,6 millones; por peruanos,1,4 millones; y la hidrov√≠a, 1,5 millones. Del volumen que es maniobrado en Chile, 2 millones de toneladas de carga llegan para Santa Cruz, lo que equivale a cerca de 100.000 contenedores. Bismark Rosales, gerente general del complejo portuario Jennefer, explic√≥ que sumando esa cantidad, a la que se movilizan por la hidrov√≠a, el volumen llegar√° a 3,5 millones de toneladas, es decir, un crecimiento de un 133%. Inversiones Rosales afirm√≥ que est√°n preparados para lo que se viene. Incluso la compa√Ī√≠a realiz√≥ una inversi√≥n aproximada de $us 80 millones en su complejo. Esto salta a la vista. Por ejemplo, se mejor√≥ el camino de ingreso y salida, para que soporte camiones de alto tonelaje. En cuesti√≥n de infraestructura portuaria, todo es nuevo. Tiene tres muelles, en donde se pueden mover desde combustibles, carga general y carga proyectos. Cuenta con un frente de atraque a 600 metros, lo que facilita el trabajo de carga y descarga de productos. Pero lo m√°s importante es el dragado continuo al canal Tamengo, donde opera, lo que le da navegabilidad a las barcazas que llegan a este lugar. El perfil ser√° el de un puerto multiprop√≥sito y multimodal, porque cuenta con una red caminera, f√©rrea y fluvial para el movimiento de carga, ya sea en contenedores o cualquier tipo de formato, en las 60 hect√°reas por donde se extiende el complejo. Su plus es un retropuerto, con capacidad de 620 veh√≠culos. La obra presenta un avance significativo, gr√ļas remueven tierra y nivelan el terreno. En el mismo lugar, operarios arman columnas de lo que ser√° una Zona de Almacenaje Log√≠stica (ZAL), en donde se podr√°n ensamblar autos o computadoras. En 2018 Jennefer movi√≥ 700.000 toneladas, entre productos oleaginosos y minerales. Hoy el puerto est√° en calma, es temporada baja, una barcaza duerme en las aguas del Tamengo. Pero con la certificaci√≥n en mano, para 2019, no estar√° as√≠, la empresa calcula que mover√° un mill√≥n de toneladas por su cauce. Su capacidad instalada es de hasta 5 millones de toneladas. Seg√ļn Rosales, pueden manipular en mediano plazo hasta 10 millones toneladas de carga, lo que equivale a todo el comercio exterior de Bolivia. Para el ejecutivo la meta es que los tres puertos funcionen como un solo sistema portuario. ¬† Gravetal con nuevas obras EL DEBER lleg√≥ hasta la empresa agroindustrial Gravetal. Al ingreso el portugu√©s y el espa√Īol, se hacen entender, m√°s de un centenar de camiones provenientes de Brasil salen de estas instalaciones llevando urea, su destino es Mato Grosso. Mientras tanto, en el Puerto de la agroindustria varios operarios con chalecos salvavidas cargan una barcaza con 10.000 toneladas del fertilizante. La zafra soyera termin√≥ hace poco, ahora los trabajos se centran en la exportaci√≥n de urea por la hidrov√≠a para los mercados de Argentina, Uruguay y Paraguay. La faena es supervisada por Dante Moreno, jefe de planta de Gravetal, que observa c√≥mo el producto se traslada desde un dep√≥sito mediante l√≠neas de trasporte que llegan hasta un recipiente en forma de tubo que escupe el blanquecino producto. La infraestructura tiene tres muelles que movilizan 1,1 mill√≥n de toneladas de carga por a√Īo, que se concentran en derivados de soya, que produce la industria, urea y combustible. Pero aseguran que movilizar√°n cualquier tipo de carga proyectos. El mayor reto de la compa√Ī√≠a ser√° acondicionar sus muelles para tener un frente o plataforma de atraque de 1,2 kil√≥metros. Tambi√©n tendr√°n un perfil multiprop√≥sito y modal. Incluso cuentan con dos gr√ļas, con brazos mec√°nicos que manipulan todo tipo de contenedores. Moreno explic√≥ que tienen 74 hect√°reas, tama√Īo suficiente para recibir contenedores y adecuar su infraestructura portuaria. El objetivo es poder incrementar el volumen de carga hasta 3,2 millones de toneladas. "Antes no se daban las circunstancias. Si en este momento hay mercader√≠a estamos en condiciones de mover", afirm√≥. ¬† Un nuevo impulso Entrar en Puerto Aguirre, es conocer la historia viva de la actividad portuaria fluvial, porque fue la primera terminal que se instal√≥ en el canal Tamengo. El complejo es una peque√Īa ciudad de 206 hect√°reas. Para conocer sus instalaciones es necesario un veh√≠culo. Mauricio Villarroel, gerente de operaciones del Puerto, es nuestro anfitri√≥n. Lleva 25 a√Īos trabajando en este lugar, y para √©l la certificaci√≥n es un espaldarazo enorme. En sus inicios, el puerto oper√≥ como zona franca, pero al perder esa categor√≠a la actividad disminuy√≥. Con la nueva designaci√≥n, se convierte en zona primaria, donde se nacionalizar√° mercader√≠a, y lo que naturalmente llevar√° a incrementar su flujo de carga. Su infraestructura puede movilizar hasta 5 millones de toneladas de carga. Por ahora despachan entre 400.000 y 600.000. En el recorrido, se evidenci√≥ que tiene cuatro √°reas de trabajo; la carga general, de derivados de soya, minerales y combustibles. Lo que m√°s impacta es el √°rea para derivados de soya, cuenta con grandes silos y una cinta transportadora de m√°s de 500 metros que lleva el producto a las barcazas. Por ahora todo este treinta√Īero complejo est√° en calma, pero espera listo la llegada de m√°s carga de importaci√≥n y exportaci√≥n. ¬† Movimiento.¬†Una barcaza se desplaza cerca de Puerto Aguirre, va hacia el Atl√°ntico HORST GROTERHORST El siguiente paso es que nos liberen de impuestos Es muy importante lo que se ha hecho, ac√° se har√° la desaduanizaci√≥n. Podemos tener productos listos para exportar, va acelerar mucho los procesos. Esperamos que a largo plazo esto sea considerado zona franca. LOS ACTORES JORGE ARIAS LAZCANO Este sistema portuario nos saca del enclaustramiento Este impulso representa una mejora en los aspectos de log√≠stica, infraestructura caminera y aduanera. Hoy miramos a Bolivia de manera distinta, no la vemos enclaustrada, ahora est√° conecta al Atl√°ntico. DANTE MORENO Estamos en condiciones de mover todo tipo de carga Nuestro puerto mira el Atl√°ntico que est√° relacionado con los mercados de Europa. Estamos hablando con el Puerto de Buenos Aires para hacer una alianza. Adem√°s vamos a hacer un camino para el acceso al puerto. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario