Razones por las que el Gobierno garantiza el segundo aguinaldo

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El optimismo de ministro de Economía, Mario Guillén, sobre el crecimiento de la economía contradice el pesimismo de los empresarios del país respecto al impacto que tendrá en el empleo la decisión de incrementar el salario mínimo en 3% y el haber básico en un 5,5%. Para la autoridad los indicadores macroeconómicos permiten proyectar el pago del segundo aguinaldo para este año. "Todos los indicadores nos están dando que será un buen año desde el punto de vista económico (...) por lo tanto hemos proyectado en el ministerio en base a estas variables macro que el crecimiento entre junio y junio que activa el segundo aguinaldo estará por encima de 4,5", remarcó Guillén, en una entrevista con Bolivia TV, en la que explicó que el dinamismo que se verificó en el segundo semestre del pasado año. Las cuatro razones para el beneficio La mejora de la producción de gas, el aumento en las recaudaciones impositivas, la reactivación de la minería y, además, el incremento en las inversión pública son los argumentos del ministro para proyectar el doble aguinaldo, creado como el decreto "Esfuerzo por Bolivia" en 2013, en el que el artículo 1 se establece que el pago del beneficio en el sector público y privado será otorgado en cada gestión fiscal cuando el crecimiento anual del PIB supere el 4,5%. A su vez, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, José María Alessandri, afirmó este jueves a ANF que las condiciones para pagar el segundo aguinaldo están dadas y que el Gobierno no está forzando el pago de este beneficio.

"No es un tema que lo esté forzando el gobierno ni lo esté garantizando sin base alguna (...), los datos de los pasados 8 a 9 meses y la proyección de los próximos dos o tres nos dan la certeza de poder garantizar el pago del doble aguinaldo", puntualizó Alessandri.

La dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y el presidente Evo Morales acordaron la noche de este miércoles incrementar el salario básico en 5,5% y el mínimo nacional en 3%, además anunciaron que para este año está garantizado el pago del doble aguinaldo. Las características del incremento salarial 2018 serán definidas mediante un decreto supremo. El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, celebró el acuerdo y dijo que se trata de un "avance" para los trabajadores que impulsan el desarrollo del Estado con su producción diaria. El presidente Morales agregó que la decisión fue tomada en el marco de un debate transparente y sincero. "Cuando estamos con la verdad y la razón nos entendemos, y nuestra obligación como Estado no sólo es cuidar el sector laboral sino también la parte de inversión pública. Yo quiero saludar la comprensión de los compañeros para trabajar conjuntamente", remarcó. La COB planteó un incremento salarial de 15% al mínimo nacional y de 10% al salario básico Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario