Recuperación mejorada en campos para aumentar producción de petróleo

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto El exministro de Hidrocarburos y experto en temas energéticos, Álvaro Ríos, recomendó aplicar e incentivar la  recuperación mejorada de campos petrolíferos obsoletos, para incidir de manera directa en la reducción de la importación de diésel y gasolina y optimizar producción en refinerías. "Bolivia todavía depende de los hidrocarburos; nuestra bonanza económica ha estado vinculada a las exportaciones de gas que han estado cayendo, y las importaciones de petróleo y derivados, gasolina y diésel que están subiendo, estamos a 43 mil barriles por día a hoy de importaciones y subirá más", aseguró el analista. El también socio director de Gas Energy Latin America, en entrevista con ANF señaló que con técnicas de recuperación mejorada se pueden recuperar entre 6mil a 7mil barriles adicionales por día en los siguientes dos años. Durante el 2018, la importación de combustibles que realizó Bolivia se incrementó en un 41,3% de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). "Para esto es importante hacer exploración donde se puede otorgar incentivos y se puede lograr recuperación mejorada de los actuales campos que ya están declinantes  a los que se les puede inyectar nitrógeno, CO2 (dióxido de carbono) y varias otras  técnicas que se pueden utilizar", explicó. Citó que hay campos petrolíferos que se encuentran en el norte de Santa Cruz, en el área de Yapacaní o en la zona del Bulo Bulo en el departamento de Cochabamba es posible con incentivos. Esto en momentos en que el barril de petróleo se cotiza en 57,29 dólares en el mercado de Texas puede mejorar significativamente nuestra balanza comercial. Ríos consideró fundamental buscar equilibrio en la balanza comercial y bajar importaciones de gasolina y diésel y tener mayor producción de petróleo y derivados, lo cual "nos daría regalías, impuestos y nos permitiría reactivar las refinerías y el área de servicios petroleros en Santa Cruz". En la medida en que el petróleo y los condensados sigan cayendo y llevando a las refinerías a operar a su menor capacidad -dijo Ríos- se quiere producir más el petróleo. "Y esas reservas están ahí, solo se trata de técnicas de recuperación mejorada, es un tema trascendental, no impacta al medioambiente, no hay que ir a nuevas áreas, no hay que ir a áreas protegidas", sostuvo. Desde diversos sectores se cuestionó el hecho que YPFB pusiera en subasta internacional 100 áreas de exploración de hidrocarburos, varias de ellas en áreas protegidas y territorios indígenas. "Hay que incentivar para que empresas como YPFB y otras privadas puedan entrar a esos campos en declinación menores y que puedan reactivarlos", recomendó. Las recomendaciones las realizó Ríos en un contexto de caída de las exportaciones del gas en volumen y precio tanto al mercado de Argentina, como efecto de la última adenda al contrato de compra-venta vigente al 2026, así como la menor demanda de Brasil.