Reglamentan pago del doble aguinaldo pero no convence a la COB ni a empresarios

La incertidumbre termin√≥. El pago del segundo aguinaldo ya tiene su reglamento, que defini√≥ que los empresarios podr√°n cumplir con la norma hasta marzo de 2019, que un 15% ser√° abonado en productos y para los que ganan m√°s de Bs 15.000 el pago no es obligatorio. Sin embargo, esta flexibilizaci√≥n, en vez de ser bien recibida, fue rechazada por los empresarios y por los trabajadores, que se declararon en emergencia. Hoy, el Gobierno tiene dos frentes en contra. Al finalizar la habitual reuni√≥n de gabinete, el ministro de Econom√≠a, Mario Guill√©n, improvis√≥ una conferencia de prensa en la cual inform√≥ que el gabinete ministerial determin√≥ que el segundo aguinaldo solo beneficiar√° a todos aquellos trabajadores del sector p√ļblico y privado que ganen hasta Bs 15.000. La autoridad remarc√≥ que la medida responde al pedido de los empresarios de establecer un tope m√°ximo en los salarios para el pago del beneficio y as√≠ de esta manera la distribuci√≥n de los ingresos de los que menos tienen. "Se ha establecido que, encima de 15.000 bolivianos, los empresarios y el sector p√ļblico no est√°n obligados al pago del segundo aguinaldo, vale decir que el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros y los propios asamble√≠stas est√°n excluidos del pago del segundo aguinaldo; todas las personas que ganan de 15.000 hacia abajo van a recibir el segundo aguinaldo de manera obligatoria", apunt√≥ Guill√©n. En cuanto al sector privado, el ministro precis√≥ que ser√°n las empresas en √ļltima instancia las que determinar√°n si pagan a sus empleados que ganan m√°s de Bs 15.000, a tiempo de subrayar que en el √°mbito p√ļblico no se lo har√°, porque no es obligatorio. La reacci√≥n privada Molesto y tajante con las respuestas Ronald Nostas, presidente de la Confederaci√≥n de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), reiter√≥ que rechazan y piden la anulaci√≥n de esta medida, a la que calific√≥ de pol√≠tica, de ser unilateral, injusta y que falta el respeto al sector, pues record√≥ que se estaba en un cuarto intermedio a la espera de lograr alg√ļn consenso antes de reglamentar el segundo aguinaldo. Nostas puntualiz√≥ que este beneficio tiene una triple consecuencia: amenaza la sostenibilidad de los sectores empresariales y de los departamentos con menor crecimiento; pone en riesgo la estabilidad del empleo formal y atenta contra la productividad y la inversi√≥n privada. "El segundo aguinaldo debilitar√° la estabilidad macroecon√≥mica, da√Īar√° las finanzas p√ļblicas del nivel central y subnacionales, postergar√° proyectos de inversi√≥n p√ļblica, afectar√° las reservas internacionales y causar√° el rezago de la inversi√≥n privada en el pa√≠s", indic√≥ Nostas. A su vez, la C√°mara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) manifest√≥ que las medidas de flexibilizaci√≥n establecidas por el Gobierno para el pago del doble aguinaldo no mitigar√°n el impacto negativo de su implementaci√≥n. Rosario Paz, presidenta en ejercicio de la Cainco, indic√≥ que el bono genera costos importantes para el sector p√ļblico y menos posibilidades de inversi√≥n p√ļblica. "Al Estado le representa $us 300 millones este a√Īo, agudizando a√ļn m√°s el d√©ficit fiscal, que seg√ļn el presupuesto estar√° en torno a los $us 3.200 millones. Su efecto tambi√©n se ver√° en los ingresos fiscales de 2019, puesto que implicar√° menor recaudaci√≥n por Impuesto a las Utilidades de Empresas (UIE) de cerca de $us 200 millones. Sumados ambos, implican $us 500 millones que bien podr√≠an destinarse a la inversi√≥n p√ļblica", hizo notar la dirigente empresarial. Los otros aspectos de la reglamentaci√≥n indican que el pago del segundo aguinaldo para el sector privado se flexibiliza hasta marzo del pr√≥ximo a√Īo, medida que en criterio de Guill√©n ayudar√° a cumplir con la norma, mientras que para el sector p√ļblico el pago se debe concretar hasta fines de este mes. En el caso del porcentaje para el pago en productos nacionales, el ministro de Econom√≠a explic√≥ que se determin√≥ que ser√° de un 15% para todas aquellas personas que ganan por encima del salario m√≠nimo (Bs 2.060). Guill√©n detall√≥ que se va a generar una aplicaci√≥n inform√°tica donde se pagar√° a todos los trabajadores en una cuenta virtual el 15% y con esta billetera m√≥vil o cuenta inform√°tica el beneficiado podr√° ir a cualquier productor, registrado en el Ministerio de Desarrollo Productivo, a comprar el art√≠culo nacional. Por cada compra se le ir√° descontando de manera virtual. El rechazo de la COB La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federaci√≥n Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) rechazaron de manera enf√°tica la decisi√≥n gubernamental de pagar el segundo aguinaldo hasta marzo y el 15% en productos. "El Comit√© Ejecutivo de la COB, ante las declaraciones unilaterales e ilegales del ministro de Econom√≠a, Mario Guill√©n, expresa su rechazo total y declara a partir de la fecha estado de emergencia nacional", cita un pronunciamiento p√ļblico emitido por el ente matriz de los trabajadores. Crecimiento, en duda Edwin Fern√°ndez, abogado laboralista, se√Īal√≥ que la norma es discriminatoria, pues en su criterio hace una diferencia entre trabajadores de primera y de segunda, generando innecesariamente malestar en el interior de las empresas. Sostuvo que al realizar esta divisi√≥n se confirma que la medida es pol√≠tica y que el supuesto crecimiento de la econom√≠a no es real y no llega a todos los trabajadores del pa√≠s. Mientras, Jos√© Alberti, expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, puntualiz√≥ que la medida es desacertada y que tendr√° un alto costo, tanto para el sector p√ļblico como para el privado; hizo notar que el beneficio apenas llegar√° al 18% de la masa laboral ocupada del pa√≠s. Alberti precis√≥ que al sector privado le costar√° unos $us 350 millones poder cumplir con el decreto, mientras que en el p√ļblico el desembolso de dinero oscilar√° entre los $us 200 y los $us 250 millones. "Para cumplir, las empresas que puedan van a recurrir a nuevos cr√©ditos; es decir, van a tener menores ingresos, por lo que sus ganancias ser√°n menores, provocando que el impuesto a las utilidades de las compa√Ī√≠as que pagan tambi√©n sea menor", advirti√≥.

