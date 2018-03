Reino Unido quiere sumarse al proyecto del tren bioceánico

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El embajador del Reino Unido en Bolivia, James Thornton, expresó ayer el deseo de su país de constituirse en un socio estratégico para la construcción del tren bioceánico de integración y dijo que se espera suscribir en los próximos días un memorándum de entendimiento para formalizar esa intención. "Espero poder firmar un memorándum este viernes en Cochabamba sobre el tren bioceánico, que también es un tema bien importante. Reino Unido tiene una larga historia de relaciones con Bolivia", dijo el diplomático. Thornton destacó que las relaciones entre el Reino Unido y Bolivia tienen una larga historia referida al apoyo para el desarrollo de la minería y en temas de ferrocarriles, por lo que ahora se busca ser socio del tren bioceánico. "El Reino Unido tiene mucha experiencia en el manejo de grandes proyectos de infraestructura, en particular en el desarrollo de ferrocarriles", afirmó. No obstante, el diplomático explicó que todavía está en etapa preliminar las negociaciones para unirse al proyecto, por lo que todavía no se definió las características de su posible participación en el tren bioceánico. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario