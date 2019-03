Reportan otro robo de Bs 1,3 millones al Banco UniÃ³n

Agrandar la foto + Twittear Dos funcionarios de la empresa encargada del mantenimiento de cajeros autom谩ticos del Banco Uni贸n en Sucre fueron acusados de sustraer al menos 聽1,3 millones de bolivianos entre agosto de 2015 y marzo de 2016. La entidad financiera afirma que se recuper贸 la totalidad del monto sustra铆do y que el proceso contra los involucrados est谩 en la justicia ordinaria. Seg煤n el Correo del Sur, el robo fue reportado siete meses despu茅s del escandaloso caso Pari, en septiembre de 2017, y el proceso 聽judicial se habr铆a activado 聽 reci茅n en 2018. Los acusados identificados como Luis T. S. y Beymar E. R., admitieron su responsabilidad por las 聽sustracciones, 聽devolvieron 聽285 mil bolivianos y pidieron disculpas por medio de 聽una carta. "Parte de la sustracci贸n fue devuelta por los involucrados y la otra parte fue restituida por la empresa responsable de dichos funcionarios, por lo que el monto total fue recuperado el a帽o 2016" se帽ala el Banco Uni贸n en un comunicado.

Según  Correo del Sur, la denuncia señala que los registros de los cajeros automáticos del Mercado Campesino, del Mercado Negro y El Guereo no cuadraban y que las diferencias ascendían hasta  15.000 bolivianos. El Ministerio Público abrió un proceso penal por los delitos de robo agravado y manipulación informática contra Luis T. S., quien no se presentó a declarar y del cual se presume se dio a la fuga. El otro acusado, Beymar E. R. indicó que él, además, devolvió 435 mil bolivianos e indicó que la intención de la empresa encargada del mantenimiento y del banco estatal era llegar a una conciliación. Una cámara de seguridad registró que los implicados se aseguraban dentro del recinto, colocaban un teclado delante del equipo para ingresar al software y extraían el dinero dispensado por la boquilla del cajero automático, después, desconectaban el teclado, cerraban la puerta del ambiente interno y abandonaban las instalaciones del cajero automático. Beymar E. R. señala  en su declaración informativa que antes que sucedan los hechos reportaron a la empresa donde trabajaban, los cajeros automáticos ya presentaban fallas, pero que no se hizo nada para solucionar el problema. "Solamente podíamos sacar la cantidad de 15.000 bolivianos porque la falla así lo reflejaba, si hubiera sacado otro monto el error sería diferente", indicó el acusado en su declaración. Asimismo, precisa que junto a su compañero manipularon el sistema 32 veces. Este sería el tercer desfalco que se conoce públicamente. El mayor desfalco del Banco Unión fue develado en septiembre de 2017, cuando la exsubgerenta regional de operaciones Mariela Valdés denunció el desfalco de 37,6 millones  de bolivianos en las agencias de Batallas y Achacachi en La Paz, cuyo principal acusado es Juan Franz Pari, quien fue gerente de operaciones de esa sucursal.