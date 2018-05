Repsol calcula en el país 11 TCF de reservas de gas natural

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El presidente de la empresa española Repsol, Antonio Brufau, calculó ayer que las reservas de gas natural en Bolivia alcanzan a 11 trillones de pies cúbicos (TCF), recursos que están identificados en los actuales yacimientos en producción. El empresario afirmó además que el combustible boliviano es más competitivo incluso que el de Vaca Muerta de Argentina (gas no convencional) o de la cuenca de Santos, en Brasil. "Las reservas de hoy, nosotros lo que vemos en los campos de producción no debería haber debate (...) Si vemos los siete campos que están produciendo, si sumamos todos trasladadas a reservas, contemplamos alrededor de 11 TCF que están en los campos actualmente en producción. Evidentemente estos 11 TCF son reservas que técnicamente se pueden decir probadas", enfatizó tras una reunión que sostuvo ayer con el presidente Evo Morales en la ciudad de Santa Cruz. Son 11 TCF de reservas que en su criterio a mucha gente ya les gustaría tener y que están en los campos San Alberto, San Antonio, Margarita, Huacaya y otros campos. Destacó que el gas boliviano es competitivo frente al que pueda producir Vaca Muerta en Argentina e incluso Brasil, que tiene una matriz gasífera muy baja que no supera el 11% en relación con todo el gas que requiere. "Nosotros sinceramente creemos que la matriz de gas en Bolivia y sus capacidades de exportación están muy protegidas", remarcó. Brufau explicó que el gas no convencional existente en el yacimiento de Vaca Muerta tiene costos de producción más elevados que el gas boliviano, hecho que lo hace más competitivo. Inversiones



El presidente de Repsol mencionó que la compañía opera desde hace 30 años en Bolivia y que se firmaron acuerdos para permanecer otros 30 años más.



Durante el primer periodo, la petrolera española ya invirtió 3.400 millones de dólares y para los próximos cuatro años se prevé ejecutar otros 500 millones de dólares para la fase de exploración y desarrollo. "Las inversiones básicamente están centradas en dos grandes exploraciones, una es Boyuy, donde actualmente estamos en una fase muy avanzada del pozo. Estamos a una profundidad de 5.500 metros y el objetivo es encontrar el Huamampampa, que la estamos visualizando a 6.500 metros", anticipó. Según la firma, entre sus planes está la perforación del campo Boicobo, donde hay dos prospectos, uno en el norte y otro en el sur, que también pueden aportar buenas reservas al país. El presidente Evo Morales informó que con Brufau se sostuvo una reunión técnica en la que se analizaron mercados e inversión. "No sólo son reuniones con Repsol, sino las próximas semanas nos reuniremos con Gazprom; por ejemplo, firmaremos nuevos acuerdos", anunció. La empresa en Bolivia tiene derechos sobre 32 bloques en las cuencas de Beni, Pie de Monte, Subandino Sur y Subandino Norte: 7 de exploración -con una superficie de 2.176 km2- y 25 bloques de producción/desarrollo, con un área neta de 1.555 km2. Repsol opera y tiene participación en los campos Margarita y Huacaya, Yapacaní, Río Grande, Sábalo y San Alberto, entre los principales yacimientos.