Reservas Internacionales Netas cerraron 2017 con alza de 1,7%

Agrandar la foto + Twittear En 2017, las Reservas Internacionales Netas (RIN) cerraron en 10.261 millones de dólares, un monto apenas superior a los ahorros registrados en 2016, cuando se llegó a 10.081 millones de dólares. En un año, las reservas aumentaron tan sólo en 1,7%, es decir que crecieron en 180 millones de dólares, según el reporte estadístico del Banco Central de Bolivia, BCB, (ver gráfica). En su mensaje del 22 de enero, el presidente Evo Morales anunció que al cierre del año pasado, las reservas internacionales empezaron a incrementarse. "En 2016 llegamos a 10.081 millones de dólares, pero el año pasado empezó a subir, estamos con 10.261 millones de dólares de reservas internacionales", detalló durante la presentación del informe de 12 años de gestión. En la ocasión recordó que un año antes de llegar al poder, en 2005, las RIN eran de 1.714 millones de dólares, y que lo máximo alcanzado en ahorros correspondió a 2014, cuando se contaron 15.123 millones de dólares. Para los analistas, haber cerrado el año con un stock encima de los 10.000 millones de dólares es una buena señal, aunque no se debe perder de vista el déficit en la balanza comercial. Juan Antonio Morales, expresidente del BCB, identificó tres razones que explican la "estabilización" de las reservas durante la gestión pasada. La primera es la colocación de bonos soberanos en el mercado de Nueva York por 2.000 millones de dólares. Una segunda razón es que a mediados de año se rebajó el encaje legal para depósitos en dólares, con la condición de que esto sea puesto en un fondo en el BCB, y de ese fondo se prestaba bolivianos a los bancos, pero con el compromiso de revertir la operación al 31 de enero (de 2018). Y la tercera razón es que el Fondo de Protección al Ahorrista, que estaba en dólares, se ha convertido a bolivianos, "lo que ha significado más de 600 millones de dólares de incremento a las reservas", explicó el extitular del ente emisor. Sobre la influencia del precio del gas en el monto neto de las reservas, Morales apuntó que tuvo incidencia, pero observó que el déficit comercial alcanzado fue muy elevado. "Es muy cierto que en 2017 el precio del petróleo ha estado subiendo fuertemente y como el precio del gas se ajusta con un desfase que varía de tres a seis meses, eso incide en el aumento de las RIN. Pero el año pasado también se ha terminado con un déficit comercial muy grande. A pesar de la mejora en los precios de exportación, el déficit ha continuado grande", puntualizó. Para Armando Méndez, economista y también expresidente del BCB, el hecho de mantener un nivel por encima de los 10.000 millones de dólares es un notable dato para la economía. "Es un buen nivel, que muestra que durante 2017 el país ha captado recursos que no los ha gastado y que los tiene guardados en el BCB. Había expectativa de que caiga ese monto por debajo de los 10.000 millones de dólares, y el hecho de que no haya caído da tranquilidad a la economía nacional", resaltó. Respecto a las proyecciones para la presente gestión, Méndez afirmó que en los meses venideros el precio de las materias primas estará estable y no habrá un aumento sustancial de las reservas, pero sí se mantendrán por encima de los 10.000 millones. "La economía va a mantener el crecimiento por encima del 4% y debemos suponer que el Gobierno va a conseguir deuda externa para financiar lo que haga falta, para ponerlo como reservas internacionales", añadió la exautoridad del BCB.

Las RIN garantizan estabilidad y poder adquisitivo de la moneda nacional. Los pormenores de las reservas monetarias del país

Pérdidas "Si continúan los déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos, entonces se van a seguir perdiendo reservas. En realidad, el informe del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional alerta al Gobierno sobre la posibilidad de todavía mayores pérdidas de las reservas. La tendencia sería a la pérdida si continúa el déficit comercial", advirtió el economista Juan Antonio Morales.

"Las exportaciones han crecido en 10,5% respecto a 2016, pero las importaciones han crecido más y ha habido déficit. Lo que hemos ganado por exportar gas ha sido usado en importaciones. El incremento de las reservas no se debe a que haya habido un superávit en cuenta comercial", explicó Armando Méndez. Bajón En 2016 las RIN cerraron en $us 10.081 millones, el nivel más bajo desde 2010.

