Reservas internacionales caen a su nivel más bajo desde 2010

Agrandar la foto + Twittear En 2016, las Reservas Internacionales Netas (RIN) cerraron en 10.081 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2010, cuando se registraron 9.730 millones de dólares y siempre crecieron hasta 2015. Expertos anticipan que este año no habrá una mejora significativa. En un año, el descenso fue de 22,8%, es decir que disminuyeron de 13.055 millones de dólares en 2015, a 10.081 millones de dólares en 2016, según el reporte estadístico del Banco Central de Bolivia (BCB) (ver gráfica). En la última Rendición de Cuentas del Ente Emisor, en noviembre pasado, se informó que el principal motivo para la disminución de las RIN fue la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales y el déficit en la balanza comercial. Las perspectivas para este 2017 Juan Antonio Morales, expresidente del BCB, opinó que este año se reporta un ascenso en los precios de las materias primas como el petróleo, que tiene implicación en la balanza comercial de Bolivia y que puede influir en un incremento de las Reservas. No obstante, aclaró que se debe tener cuidado con la política fiscal, prestar atención al programa de inversiones, al déficit proyectado en el Presupuesto General que fija 7,8% del PIB, que también pueden impactar en las RIN. Otro factor para tomar en cuenta, según Morales, es el comportamiento del sector empresarial privado, debido a que algunos trasladan sus capitales fuera del país. "En la combinación de esos factores, me atrevo a decir que la situación que se puede esperar para este 2017 será igual a la que se tuvo en 2016 con una ligera mejora por las exportaciones. Esto puede hacer que haya una menor pérdida de las reservas, que en 2016 se redujo cerca a 3.000 millones de dólares", afirmó Morales. Según la exautoridad, se debe tener mayor prudencia fiscal con el programa de inversiones públicas como en el aspecto salarial (incrementos). Para el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, las RIN seguirán a la baja en la medida en que el país tenga que pagar intereses, honrar deudas y gastar en importaciones. "En la medida que las Reservas no dejen de caer y esta dinámica continúe, puede haber una presión sobre el tipo de cambio; un cambio en percepción internacional sobre el país, que puede dificultar o encarecer el acceso a créditos; y variar la calificación internacional de Bolivia", dijo. Destacó que las Reservas son una garantía de estabilidad de la moneda del país, el respaldo de la solidez de la economía y la carta de presentación hacia el mundo para poder conseguir créditos. "Lo que queda es trabajar en la mejora de la competitividad sistémica del país, entre el sector público y privado", agregó. No obstante, Morales y Rodríguez coincidieron en advertir que para este año también surgen incertidumbres sobre las políticas proteccionistas que puede aplicar el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto puede afectar a los mercados de exportación y las economías como la de Bolivia. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es el menor crecimiento económico que tendrá China, mayor comprador de materias primas. La pasada semana, el nuevo presidente del BCB, Pablo Ramos, luego de ser posesionado, anticipó que hará un riguroso seguimiento a las Reservas Internacionales, que registran un descenso. La importancia de las RIN Participación De acuerdo con el ente emisor, las RIN equivalen a un 31% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, que es uno de los más altos de la región.

De acuerdo con el ente emisor, las RIN equivalen a un 31% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, que es uno de los más altos de la región. Composición Las Reservas Internacionales están compuestas por las Reservas Monetarias (84,3%) y las Reservas de Oro (15,7%).

Las Reservas Internacionales están compuestas por las Reservas Monetarias (84,3%) y las Reservas de Oro (15,7%). Causas Al primer semestre de 2016, el ente emisor informó que la disminución de las Reservas también se explica por el incremento en los requerimientos de transferencias al exterior por parte del sistema financiero, para atender la demanda de dólares de sus clientes, a raíz de una balanza comercial negativa.

Al primer semestre de 2016, el ente emisor informó que la disminución de las Reservas también se explica por el incremento en los requerimientos de transferencias al exterior por parte del sistema financiero, para atender la demanda de dólares de sus clientes, a raíz de una balanza comercial negativa. Expansión A partir de 2004 las RIN siempre crecieron. Desde 2015 bajan. Reservas en oro aumentan en $us 140 millones En un año, el valor de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en oro del Banco Central de Bolivia (BCB) se incrementaron en 140 millones de dólares. Según el reporte estadístico semanal del ente emisor, al 30 de diciembre de 2016 alcanzaron un valor de 1.595 millones de dólares. En 2015 sumaban 1.455 millones de dólares. Hasta el primer semestre de 2016, el BCB, en el documento Administración de las Reservas Internacionales, informó que el precio del oro en el mercado internacional se incrementó durante el semestre, lo cual repercutió positivamente sobre el valor de este portafolio y consiguientemente sobre las Reservas. El máximo valor de las Reservas Internacionales en oro se alcanzó en 2012, con 2.267 millones de dólares. Desde entonces la caída fue progresiva. En 2013 equivalían a 1.647 millones de dólares, en 2014 a 1.642 millones de dólares y en enero de 2015 a 1.722 millones de dólares. La evaluación del mineral En un informe del Ministerio de Minería, sobre los precios de los minerales, se señala que desde principios del pasado año la cotización del metal dorado registró una subida continua. Entre fines de diciembre de 2015 e inicios de 2016, los precios se mantuvieron en un promedio de 1.068 dólares la onza troy. Para 2017, las proyecciones para el metal, en un escenario optimista, señalan que su valor se mantendrá por encima de los 1.300 dólares; aunque las estimaciones conservadoras lo ubican en alrededor de 1.100 dólares, agrega el documento.