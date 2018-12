Rezonificar, estrategia del Sernap para permitir el ingreso a reservas

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La decisi√≥n del Servicio Nacional de √Āreas Protegidas (Sernap) de rezonificar la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariqu√≠a, para permitir el inicio de actividades petroleras, es s√≥lo una de las varias determinaciones cuestionadas en esta instituci√≥n estatal, cuyo rol es salvaguardar las √°reas protegidas del pa√≠s, pero que actualmente es criticada por favorecer a las pol√≠ticas extractivas del Gobierno. El rechazo a la labor que lleva adelante el Sernap se plasma en uno de los puntos de la resoluci√≥n del primer Congreso Nacional de Integraci√≥n, Defensa de Territorios y √Āreas Protegidas, que se desarroll√≥ el pasado 2 de abril en la comunidad La Pampa (Tariqu√≠a). Este documento manifiesta el desconocimiento a esta instituci√≥n "por su complicidad en la intervenci√≥n y acampamiento en la implementaci√≥n de proyectos y megaproyectos de desarrollo en las √°reas protegidas y territorios ind√≠genas, originarios y campesinos". Los Tiempos busc√≥ conocer la postura del Sernap a trav√©s de su director de planificaci√≥n, Rafael Laura, sin embargo, el funcionario no atendi√≥ las constantes llamadas. Seg√ļn √Ālex Vilca, representante ind√≠gena de la Amazon√≠a, el Sernap se ha convertido en los √ļltimos a√Īos en un brazo operativo del Gobierno orientado a encaminar proyectos y megaproyectos hidroel√©ctricos o de prospecci√≥n petrolera, aspectos que lo alejan de sus roles de resguardas las √°reas protegidas. "Hay un total sometimiento a las intenciones de pol√≠ticas extractivas que tiene el Gobierno, que se ha convertido en servil a las transnacionales, porque el pueblo boliviano tiene que entender que estos proyectos no son de beneficio para los pueblos ind√≠genas ni para los bolivianos, sino para las grandes corporaciones", indic√≥ Vilca. Ante la determinaci√≥n de rezonificar la reserva Tariqu√≠a, el investigador especializado en extractivismo del Centro de Documentaci√≥n e Informaci√≥n Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, puso en duda la confiabilidad del Sernap como ente responsable de las √°reas protegidas del pa√≠s. En declaraciones a ANF, Campanini mencion√≥ que, de acuerdo al Decreto 2366, el Sernap recibir√° el 1 por ciento del valor de los proyectos hidrocarbur√≠feros en √°reas protegidas. Inestabilidad En opini√≥n de la directora de Medio Ambiente de la Gobernaci√≥n de Santa Cruz, Cinthia Asin, existen debilidades en el Sernap debido al abandono que esta instituci√≥n sufre por parte del Gobierno nacional. Explic√≥ que los constantes cambios de directores y de personal ambiental no le permiten al Sernap realizar un trabajo importante en defensa de las √°reas protegidas, como lo ven√≠a haciendo cuando depend√≠a de financiamiento extranjero. "El personal ambiental no es simplemente un trabajador, el personal ambiental tiene que tener vocaci√≥n de servicio. Entonces estamos viendo que existen muchos cambios de directores, los cambian, los mueven, y hay mucho menos personal destinado a la protecci√≥n de estas √°reas", agreg√≥ Asin. ¬† 2007 aumenta la invasi√≥n. Un a√Īo despu√©s de que Morales llegara al poder, se acentuaron las actividades extractivistas en √°reas protegidas. ¬† IND√ćGENAS SE ORGANIZAN PARA DEFENDER √ĀREAS Con la finalidad de defender, gestionar y denunciar las violaciones a los derechos humanos y de la Madre Naturaleza, el pasado 2 de diciembre se conform√≥ la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Ind√≠genas Originarios Campesinos, Comit√©s Locales y Regionales de las √Āreas Protegidas y la Madre Tierra. Seg√ļn el dirigente ind√≠gena de la Amazon√≠a, √Ālex Vilca, quien fue parte de la conformaci√≥n de esta resoluci√≥n, existe un rechazo categ√≥rico al plan geopol√≠tico que impulsa el Gobierno nacional, el cual avasalla y destruye las √°reas protegidas y territorios ind√≠genas. Indic√≥ que las determinaciones del Sernap ponen en riesgo a las 22 √°reas protegidas de car√°cter nacional, puesto que el Gobierno identific√≥ al menos 100 √°reas destinadas a la exploraci√≥n de hidrocarburos y las puso en subasta para atraer inversi√≥n extranjera. Seg√ļn Vilca, las 22 √°reas protegidas forman parte de la lista de √°reas en subasta. Adem√°s, lament√≥ que el Gobierno nacional y diferentes organizaciones mineras hubieran alcanzado en pasados d√≠as un acuerdo que da v√≠a libre a la penetraci√≥n en las 22 √°reas protegidas de Bolivia con la extracci√≥n de minerales. "La miner√≠a nos va a destrozar, ya nos est√° destrozando las principales fuentes hidrogr√°ficas que est√°n totalmente contaminadas con mercurio", dijo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario