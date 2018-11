SIN: FacturaciÃ³n electrÃ³nica entra en vigencia en marzo de 2019

Agrandar la foto + Twittear El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) anunci贸 la entrada en vigencia del nuevo sistema de facturaci贸n electr贸nica desde el 1 de marzo de 2019 con tres modalidades y en principio estar谩 dirigido a un grupo de 聽175 mil contribuyentes inscritos en Gracos y Pricos. Se trata de la Facturaci贸n Electr贸nica en L铆nea, Facturaci贸n Electr贸nica Computarizada en L铆nea y Portal web. Seguir谩n vigentes las 聽modalidades de facturaci贸n 聽Manual y Prevalorada (facturas preimpresas por ejemplo para conciertos o partidos de f煤tbol), 聽pero se incluir谩n nuevos sistemas de seguridad, inform贸 ayer el presidente del SIN, Mario Caz贸n. El resto de los contribuyentes para completar un total de 234.697 聽deber谩n adoptar el 聽nuevo sistema de 聽facturaci贸n en junio de 2019, septiembre de 2019 y febrero de 2020. Un aspecto central del nuevo sistema de facturaci贸n electr贸nica es que las compras y ventas se generan en l铆nea y al instante en conexi贸n con los servidores 聽instalados por el SIN. De esa manera el libro de compras y ventas se procesa 聽de forma autom谩tica y ya no ser谩 necesario que se presente cada mes como se realizaba hasta ahora. Ayer fue publicada la Resoluci贸n Normativa de Directorio (RND) 101800000026 que establece los par谩metros de las nuevas modalidades. Para la implementaci贸n de la Facturaci贸n Electr贸nica en L铆nea, 聽los contribuyentes est谩n obligados al uso de la firma digital a fin de asegurar la autenticidad e inalterabilidad de los diferentes documentos fiscales. "La firma digital permite agilizar tr谩mites en instituciones p煤blicas y privadas, y dotar de validez jur铆dica a documentos enviados por internet", precis贸. Esta firma digital debe ser obtenida por los contribuyentes 聽de la Agencia de Gobierno Electr贸nico y Tecnolog铆as de Informaci贸n y Comunicaci贸n (Agetic). Para las otras dos modalidades de 聽Facturaci贸n Electr贸nica Computarizada en L铆nea y Portal web el SIN proveer谩 credenciales y contrase帽as para validar el uso del sistema, ya que no se emplea la firma digital. Un aspecto central que requiere el nuevo sistema es la conexi贸n al servicio de internet de los contribuyentes. El presidente del SIN aclar贸 que los sujetos obligados a tributar 聽han sido seleccionados para ser parte de las tres nuevas modalidades de acuerdo con 聽su naturaleza (si son una persona natural, jur铆dica o si 聽es 聽 聽una persona unipersonal), en funci贸n del valor de las facturas por 聽ventas mensuales y anuales.



"Las grandes empresas de forma autom谩tica han sido incorporadas en el primer grupo de la factura electr贸nica. Hay otras que son personas naturales y Gracos 聽que han sido considerados en el grupo de la factura computarizada en l铆nea", explic贸. Otro grupo de 聽contribuyentes ya 聽est谩 dentro de la modalidad de portal web, pero se incluir谩n nuevas medidas de seguridad. Facturaci贸n manual La facturaci贸n manual persistir谩 principalmente para aquellos contribuyentes con negocios peque帽os o que por su ubicaci贸n geogr谩fica no tienen acceso a servicios de internet. "Impuestos Nacionales tambi茅n ha entrado a este gran salto tecnol贸gico de actualizar sus sistemas inform谩ticos con el 煤nico objetivo de facilitar la relaci贸n que tiene el SIN con los contribuyentes, ofreciendo nuevos servicios para que puedan pagar de manera sencilla", destac贸. El presidente del SIN 聽subray贸 que la factura electr贸nica tiene el mismo valor legal que una factura tradicional impresa en papel y otorga seguridad e informaci贸n oportuna al contribuyente sobre sus operaciones. Adem谩s, 聽permitir谩 reducir el uso de papel para la impresi贸n de los documentos fiscales Habr谩 capacitaci贸n y apoyo t茅cnico Beneficio El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dictar谩 cursos de adecuaci贸n y capacitaci贸n para el uso del nuevos sistema de facturaci贸n electr贸nica que regir谩 desde el 1 de marzo de 2019.

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dictar谩 cursos de adecuaci贸n y capacitaci贸n para el uso del nuevos sistema de facturaci贸n electr贸nica que regir谩 desde el 1 de marzo de 2019. Respaldo La Administraci贸n Tributaria 聽a trav茅s de talleres, consultas directas y otros tambi茅n prestar谩 apoyo t茅cnico a los contribuyentes y empresas que desarrollan software.

La Administraci贸n Tributaria 聽a trav茅s de talleres, consultas directas y otros tambi茅n prestar谩 apoyo t茅cnico a los contribuyentes y empresas que desarrollan software. Servicio La entidad habilit贸 la l铆nea gratuita 800-10-3444 para atender cualquier consulta o duda de los contribuyentes.

La entidad habilit贸 la l铆nea gratuita 800-10-3444 para atender cualquier consulta o duda de los contribuyentes. Econom铆a La facturaci贸n electr贸nica reducir谩 el uso de papel para la impresi贸n de las facturas y por su parte el contribuyente ahorrar谩 el espacio que destinaba para conservar facturas de cara a posteriores fiscalizaciones.

La facturaci贸n electr贸nica reducir谩 el uso de papel para la impresi贸n de las facturas y por su parte el contribuyente ahorrar谩 el espacio que destinaba para conservar facturas de cara a posteriores fiscalizaciones. Vigencia El presidente del SIN, Mario Caz贸n, inform贸 que en un plazo de cinco a帽os se espera reducir el uso de facturas manuales a un 20%. No se puede eliminar porque no se tiene internet en todo el pa铆s. Ya no ser谩 聽necesario 聽llenar datos del RC-IVA 聽 El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Caz贸n, 聽 inform贸 que a partir del 1 de marzo, los trabajadores dependientes no necesitan llenar el formulario 110 para descargar el RC-IVA. "A partir del 1 de marzo ya no es necesario llenar el formulario 110 del RC-IVA. Como ya tenemos base de datos de factura con nombre y el NIT, nosotros de manera autom谩tica (en el SIN) 聽les vamos a generar el formulario. S贸lo se deber谩 ingresar a la web del SIN, 聽colocar n煤mero de carnet y solicitar la generaci贸n del 聽formulario, se 聽lo descarga y se 聽presenta a Recursos Humanos de las empresas", precis贸 anoche en una entrevista en el programa Anoticiando de la red ATB. Esto es posible gracias a la facturaci贸n electr贸nica que permite 聽emitir 聽en l铆nea y en conexi贸n con los servidores del SIN los documentos fiscales. En el caso de que un vendedor de bienes o servicios emita una factura manual por una venta, se debe registrar la misma hasta el 5 del siguiente mes, pero eso est谩 a cargo del vendedor, a帽adi贸. Si la empresa o tienda no registra el documento fiscal en el SIN, el comprador puede hacerlo y la Administraci贸n Tributaria se encargar谩 de fiscalizar; 聽sin embargo el que adquiri贸 el servicio o producto, 聽no pierde el cr茅dito fiscal. "Con la facturaci贸n electr贸nica se reducir谩 la clonaci贸n y venta de facturas. Garantizamos 聽la seguridad jur铆dica y la validez legal, y por supuesto, total transparencia en la transacci贸n, para que el comprador y el vendedor est茅n tranquilos, en el sentido, de que hay seguridad en la informaci贸n", destac贸 Caz贸n. El RC-IVA es declarado por los trabajadores dependientes con la descarga de facturas para evitar el descuento de 13%.