SIN insiste en norma que fiscaliza construcciones pese a su rechazo

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear 聽 El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Caz贸n, asegur贸 que la Resoluci贸n Normativa de Directorio RND N掳 101800000036 que reglamenta el "env铆o de informaci贸n de contribuyentes que realizan la actividad de construcci贸n de bienes inmuebles", est谩 vigente y continuar谩 con su aplicaci贸n, pese a que el sector constructor rechaz贸 la medida porque considera que existen vac铆os y exige informaci贸n irrelevante. "La resoluci贸n normativa est谩 vigente y ellos tendr谩n que preparar la informaci贸n. Si hay observaciones, los invito a presentar propuestas para valorarlas. Posteriormente, los vamos a convocar para definir qu茅 ajustes corresponden hacer. Lo 煤nico que se est谩 pidiendo es informaci贸n real de lo que ellos ejecutan, en la construcci贸n de una obra", manifest贸 ayer, la autoridad, lamentando que no expongan ninguna propuesta de cambios. Caz贸n se refiri贸 al tema, tras el estado de emergencia en que se declararon en forma conjunta, la Confederaci贸n de Trabajadores de la Construcci贸n, junto a la C谩mara Boliviana de la Construcci贸n (Caboco), el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, la C谩mara de la Construcci贸n de Santa Cruz y el Colegio de Arquitectos de Bolivia, tras una reuni贸n realizada el mi茅rcoles en La Paz. 驴Qu茅 se pide? La Administraci贸n Tributaria pide, en un esquema creado, el costo de la materia prima (yeso, cemento, fierro) que se usa para la construcci贸n de una obra. Tambi茅n, el costo de la mano de obra, los costos indirectos que est谩n relacionados a la construcci贸n de esos bienes inmuebles entre otros. "Con esos datos posteriormente, la administraci贸n tributaria en el marco de sus competencias de control y fiscalizaci贸n, establecer谩 si esa empresa constructora ha declarado y pagado los impuestos que le corresponden en el marco de la norma tributaria", explic贸 Caz贸n. La resoluci贸n contempla multas de hasta 5.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), si no se cumple con los requisitos desde marzo. El rechazo En la reuni贸n de La Paz, el sector constructor rechaz贸 la resoluci贸n, conform贸 un bloque de unidad para que realice gestiones ante la administraci贸n tributaria, solicit贸 una mesa t茅cnica para discutir los alcances de la norma y advirti贸 con tomar "otras medidas" si no se encuentra una soluci贸n al problema. "El SIN quiere hacer una normativa para las construcciones privadas, involucrando a contratistas. Tambi茅n est谩n exigiendo que ellos tengan que hacer esas declaraciones con informaci贸n al detalle, sobre mano de obra, equipos, materiales, etc. Para esta gente, es un conflicto porque no cuentan con personal, ni software adecuado. Eso estamos observando", indic贸 el presidente de Caboco, Franklin P茅rez. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Carlos Ball贸n, dijo que en reuniones previas, se encontraron varios vac铆os en la norma y que la exigencia de informaci贸n es poco clara. "Nosotros estamos de acuerdo en facturar lo que sea necesario, porque consideramos que la tributaci贸n es en beneficio de la salud econ贸mica del pa铆s, pero hay vac铆os en la normativa. Informaci贸n que consideramos que no va a ser ni siquiera necesaria ni ser谩 relevante para una autoridad tributaria", se帽al贸.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores en Construcción de Bolivia, Valerio Ayaviri, dijo que se había enviado una resolución al SIN y al Ministerio de Economía, pidiendo una reunión para sentarse en una mesa de diálogo. "Si no nos escuchan, nosotros sabemos, como trabajadores, las armas de lucha que tenemos", advirtió.