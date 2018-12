SIN retiene hasta por cuatro meses fondos de contribuyentes

Agrandar la foto + Twittear Si usted es un contribuyente, esta nota le interesar谩, y m谩s si tiene algunas obligaciones con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y quiere acogerse al perdonazo tributario o a un plan de pagos. Si no hace este proceso con asesor铆a, sus fondos pueden ser retenidos y tardar谩n hasta cuatro meses en liberarlos. Seg煤n expertos, la medida es legal, pero observan que en la mayor铆a de los casos no hay coordinaci贸n en el SIN para parar los procesos cuando un contribuyente quiere saldar sus deudas. Justamente un grupo de contribuyentes se contact贸 con EL DEBER y denunci贸 que trataron de regular su situaci贸n y sus fondos fueron retenidos por el SIN. Berman Hillman, presidente del Colegio de Auditores y Contadores de Santa Cruz, se帽al贸 que la retenci贸n de fondos es una de las facultades coactivas que tiene el SIN dentro del C贸digo Tributario. "Se deber铆a actuar con mayor comprensi贸n. Los contribuyentes quieren cumplir y no se les deber铆a retener fondos", explic贸. Para el especialista, el problema es que los contribuyentes no conocen los procedimientos. En este contexto, seg煤n Hillman, es muy frecuente el abuso de algunos funcionarios que se aprovechan de este factor. "Hacen mal uso de los procesos a su favor dejando en estado de indefensi贸n al contribuyente", reproch贸 el especialista. A帽adi贸 que dependiendo del monto adeudado el Estado puede congelar cuentas y embargar bienes muebles (veh铆culos, mercader铆a u otros bienes). Mientras, el especialista Efra铆n Su谩rez explic贸 que es normal que el SIN acelere procesos administrativos antes de que se aprueben reprogramaciones como el 'perdonazo'. "Se asegura de d贸nde cobrarse", explic贸. 脕lvaro Villegas, especialista en el 谩rea tributaria, explic贸 que hay un vac铆o que debe ser corregido, porque mientras un contribuyente se somete a un plan de regularizaci贸n los procesos administrativos, y hasta judiciales, siguen. Sin embargo, dijo que la medida es temporal, aunque el tiempo para dejar sin efecto la acci贸n demora bastante. Se consult贸 al SIN sobre el tema, pero no contest贸. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario