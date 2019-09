Santa Cruz: Ven un debilitamiento de la institucionalidad y del modelo

Fotografia: Jorge Uechi /El Deber Agrandar la foto + Twittear Hay un descontento latente. Los incendios en la Chiquitania y el acercamiento de los productores con el Gobierno, que propici贸 la aprobaci贸n de leyes y un decreto en favor de desmontes y chaqueos, fueron el pre谩mbulo para que estalle el malestar en la Asamblea de la Cruce帽idad del 10 de septiembre. Para exl铆deres, la crisis de la institucionalidad se hizo evidente cuando los vicepresidentes de la C谩mara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federaci贸n de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) discreparon sobre la abrogaci贸n de estas normas. "La dirigencia ha estado demasiado sumisa al poder central. No se deber铆a politizarlas; jugando con intereses particulares. Se debe apartar la pol铆tica de lo institucional. Hay que guardar la dignidad. Se han mezclado las cosas", cuestion贸 Vicente Roca, pastpresidente de la CAO. La cr铆tica de Roca surge luego que se le consulta en relaci贸n al Decreto Supremo 3973, aprobado en julio, que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias y las quemas controladas, y el posterior pedido de 脫scar Ciro Pereyra, presidente de la Confederaci贸n de Ganaderos de Bolivia, quien el 28 de agosto, pidi贸 al presidente Evo Morales, "no matar a la gallina de los huevos de oro" y no abrogar la norma. "Coincido de que en este momento las instituciones est谩n pasando por momentos muy dif铆ciles. No s茅, ni lo quiero saber ni justificar, el por qu茅 algunos representantes de instituciones tradicionales de Santa Cruz pudieran anteponer ciertos intereses particulares a los regionales", expres贸 el pastpresidente de Fegasacruz Juan Carlos Peredo. En el Sal贸n Melchor Pinto Parada, del Comit茅 pro Santa Cruz, el vicepresidente de la CAO, 脫scar Mario Justiniano, dijo que este sector era el m谩s afectado y expuso su adhesi贸n a la propuesta de declaratoria de desastre nacional por la Chiquitania, el funcionamiento de la Comisi贸n Agraria Departamental y la abrogaci贸n de la Ley 741 de desmontes. Por su parte, Alejandro D铆az Salek, vicepresidente de Fegasacruz, rechaz贸 la posibilidad de eliminar leyes. "No nos confundamos, no fue un decreto que ni siquiera entr贸 en vigencia lo que propici贸 los incendios. El problema radica en haber repartido tierras con criterios y fines pol铆ticos", afirm贸. Para Peredo estas discrepancias surgen de la priorizaci贸n de intereses personales a los del bien com煤n, y record贸 que durante su gesti贸n (2012-20214) enfrent贸 un duro proceso de reversi贸n de tierras, y que pese a eso nunca pidi贸 ayuda al Gobierno. "Algunos amigos me dijeron que era un tonto porque tuve la oportunidad de sacar mis papeles y no lo hice; y que otros dirigentes lo primero que hacen es eso. Pero sent铆a que estaba a la cabeza de un gran sector como el ganadero y que no pod铆a defraudarlo, anteponiendo un tema particular", a帽adi贸. Roca coincide en que el sector productivo debi贸 presentar un solo discurso ante la institucionalidad cruce帽a y lo atribuye a la politizaci贸n de una parte de su dirigencia. "Creo que soy claro, no quiero ir m谩s all谩 y dar nombres. Pero mire, Dabdoub, expresidente de los empresarios; 茅l es mi amigo, fue y se ofreci贸 para ser senador. Tiene el derecho. Evo lo hizo saber p煤blicamente. Est谩 jugando a lo particular", dijo. Al igual que Peredo, Roca hizo hincapi茅 en que lo principal debe ser que se respete el Plan de Uso de Suelo (PLUS). Se debate el modelo

Para Carlos Valverde, periodista, hay una crisis de la institucionalidad cruce帽a, y tambi茅n, un replanteo del sistema empresarial. Cree que este sistema puede estar replante谩ndose hacia d贸nde quiere llegar y si aquello que lo trajo hasta este momento hist贸rico todav铆a le sirve. "A lo mejor lo c铆vico les qued贸 chico", expres贸. Valverde define el modelo cruce帽o como productivo y si es posible exportador. Dice que as铆 fue antes de la rep煤blica y lo sigue siendo ahora, pero que debe analizar c贸mo hacerlo en una econom铆a capitalista. Bajo este criterio, ve a la institucionalidad, a los c铆vicos, como una defensora del modelo, y por eso cree que "tal vez algunos empresarios pretenden seguir otro rumbo". Nino Gandarilla, exdirigente c铆vico, cuestion贸 que la dirigencia de los ganaderos haya acudido primero al presidente Morales para pedir no abrogar un decreto. Cree que antes debieron acudir a la casa c铆vica, o a la Asamblea Departamental. "Hay una crisis interna en esos dos sectores. Si se consulta a ganaderos y a la CAO no hay una corriente un谩nime. Hay dirigentes que tienen m谩s compromisos con el Gobierno que otros", se帽al贸. Jos茅 Antonio Mart铆nez, soci贸logo y docente de la Uagrm, cree que es a la inversa; que el modelo agr铆cola se sostiene en desmontes en vez de mejorar su productividad, y que son las bases las que piden a sus dirigentes que se acerquen al Gobierno y pasen por encima de la institucionalidad. "Para todos los empresarios el mejor Gobierno que han tenido en la historia es el de Evo Morales. Eso genera un conflicto. Porque su representaci贸n deber铆a ser (el gobernador) Rub茅n Costas, u (el senador y candidato) 脫scar Ortiz, pero ellos carecen de una base social. Por eso los empresarios se sienten m谩s c贸modos con Morales". Mart铆nez anticipa que la debilidad institucional se demostrar谩 en caso que los c铆vicos convoquen a un paro indefinido, al que cree que no acatar谩n porque ser铆a "darse un disparo en el pie". Perfilando soluciones

Hay soluciones a esta crisis; algunas de las que se mencionan son el respeto del plan de uso de suelos, el freno a los asentamientos ilegales, la formación de nuevos liderazgos y el viraje a una economía con cuidado ambiental. Para Federico Morón, activista, la crisis no solo es institucional, sino también de credibilidad porque los jóvenes vieron que algunos sectores "prefirieron el buen negocio con el Gobierno" y les pasarán factura. Cree que es momento de repensar el modelo productivo para que la calidad de vida sea su norte principal.