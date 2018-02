Santa Cruz deja de generar más de $us 27 millones para el país

Agrandar la foto + Twittear El paro nacional convocado por los comités cívicos en contra de la repostulación del presidente Evo Morales trae consigo un impacto económico negativo para Santa Cruz, estimado en $us 27,2 millones que se dejan de generar en la jornada. "Santa Cruz aporta el 29% al PIB nacional, lo que equivale a una producción de $us 10.152 millones. Un día de paro cruceño significa que el país pierde $us 27,8 millones", explicó el economista Teófilo Caballero. A decir de Herland Melgar, presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, cada uno de los 15.000 camiones habilitados para el transporte internacional genera un movimiento económico (que involucra a mecánicos, pensiones, estaciones de servicios) en promedio de $us 220 cada día (el total serían alrededor de $us 3,3 millones). "Una movilización sin duda genera perjuicio, pero definitivamente por encima de ese daño económico existe una decisión ciudadana que estamos llamados a respetar. No podemos ir en contra", expresó Melgar. Las unidades acatarán el paro, pero no hablan de bloqueo vial. Dependiendo de la conectividad de la carretera con la frontera de salida el impacto a las exportaciones es variable. Estimaciones del sector exportador de Santa Cruz dan cuenta de que Bolivia por Desaguadero, Tambo Quemado, Pisiga, Yacuiba y Puerto Suárez, por modo carretero, moviliza por día unas 7.739 toneladas por un valor de $us 7,9 millones. Solo Santa Cruz, la primera economía del territorio nacional, mueve unas 5.414 toneladas, valoradas en $us 3,3 millones. Equipos de emergencia Tanto la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) como la del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Saguapac) dispondrán de personal para atender posibles emergencias hoy. Daniel Castro, encargado de la unidad de comunicación de CRE, explicó que atenderán cualquier emergencia o reclamo a través del número telefónico 176. Por su parte, Luis Vargas, jefe de la unidad de comunicación de Saguapac, sostuvo que contarán con brigadas de emergencia para atender posibles percances en el servicio de agua potable y alcantarillado. Los números habilitados para recibir solicitudes son: 178, 352-2323 y 353-1115. Ventas retail y medicinas La cadena Hipermaxi no abrirá ninguna de sus salas hoy. Las Brisas Centro Comercial, tampoco atenderá al público. Por su parte, Farmacorp atenderá en todos sus locales que trabajan 24 y 16 horas, igual que Farmacias Chávez que atenderá en sus agencias que trabajan las 24 horas, recibirá pedidos y realizará entregas a domicilio. En la víspera el Ministerio de Trabajo envió un comunicado indicando que hoy la jornada laboral en todo el país es completamente normal en el sector público y privado. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario