Ante el anuncio de petición de informe escrito (PIE) por parte del senador Óscar Ortiz (UD) sobre el estado de situación de la planta de amoniaco y urea, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez calificó de "normal y común" el tercer paro de operaciones de la petroquímica que se registra en menos de un año. "Este paro es normal y común; lo que pasa es que el senador Óscar Ortiz no quiere que haya industrialización, no se convence, hay dos, tres, cuatro (paros). En la historia de Margarita debe haber cinco paros al año, porque son normales y comunes y las maquinarias tienen que tener algún tipo de problema, y si no tiene problemas, tienen que tener un mantenimiento preventivo", afirmó a la salida de Palacio de Gobierno. En torno de burla dijo que el senador Órtiz se convirtió en el jefe de mantenimiento de la planta de amoniaco y urea. "Lo que pasa es que cuando hay plantas, hay paros, para que no haya paro, no hay plantas (...). Se puede parar por mil cosas, vibraciones, elevación de temperaturas, fugas", señaló. Sánchez señaló que se estima que este año incluso se exporte un gran volumen del fertilizante en aproximadamente 200 mil toneladas e insistió que en plantas hidrocarburíferas como Margarita, Sábalo, San Alberto, Carrasco, Víbora, Río Grande, en todas las plantas, se registran paros correctivos, preventivos, proactivos o programados. Sin embargo no precisó qué tipo es el tercer paro de la planta de amoniaco y urea que no cumple ni siquiera un año de operaciones. "Yo he puesto el ejemplo de un carro; cuando saca un carro cero kilómetros, sin tener problemas lo para, porque tiene que hacer un cambio de aceites, hay que hacer ajustes, mantenimiento", dijo. Por su parte, el senador Ortiz quien advirtió del tercer paro de operaciones de la planta de Bulo Bulo informó que presentó este miércoles, una petición de informe escrito (PIE), al ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez. "El Gobierno no nos dice la verdad de lo que está pasando. No sabemos si son problemas técnicos, de mal manejo de la planta, de falta de capacidad técnica por parte de YPFB o ambos. No puede ser que una planta tan nueva esté parando de forma tan continua, generando pérdidas millonarias al país", expresó el legislador. El senador de oposición denunció el 11 de diciembre de 2017 y el 6 de marzo, la paralización de la planta que costó $us 953 millones y que fue inaugurada el 14 de septiembre del año pasado por el presidente Evo Morales. Se anunció la exportación de más de 350 mil toneladas al mercado brasileño y se anunció que el país dejaría de importar 27 mil toneladas de urea.