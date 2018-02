Sorgo, maíz y soya afectados por inclemencias del tiempo

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) informó que, luego de su evaluación parcial, la cifra de superficie afectada por las lluvias asciende a 35 mil hectáreas, superior al reporte que hizo conocer el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico, quien dijo que se deberá evaluar las denuncias para confirmar el dato. El presidente de la institución de las oleaginosas, Marcelo Pantoja, sostuvo que la zona norte es la más afectada, ya que hay lugares en los que la precipitación pluvial sobrepasó con creces a lo requerido por el cultivo. Entre el 31 de enero al primero de febrero, en la comunidad San Pedro llovió 220 milímetros, mientras que en La Planchada hubo precipitación de 105, en Peta Grande 195, Canandoa 170, Colonia Piraí 200, Aguaí 80, Fernández Alonzo 46, Okinawa 46 (todas en el Norte), mientras que en San Julián 50, El Puente 46, Cuatro Cañadas 33 y Pailón 15 (en la zona este). "De octubre a la fecha tenemos más de 1.000 milímetros de lluvia acumulada y la soya durante todo su desarrollo requiere entre 500 y 600 milímetros bien distribuidos. Estamos a la mitad del desarrollo del cultivo y prácticamente nos ha caído el doble", dijo. Se conoció que los municipios más afectados son Yapacaní, Fernández Alonzo, San Pedro, El Puente, Guarayos y San Julián. Algunos agricultores tuvieron que resembrar en su mismo lote; otros no pueden realizar las aplicaciones para controlar las malezas, enfermedades e insectos; y los cultivos están amarillos por el exceso de lluvia y falta de luz solar, reporta la institución. EVALUACIÓN La semana pasada, el ministro de Desarrollo Rural informó que se recibieron denuncias de afectación de cultivos, y la cifra alcanzada era de 33.000 hectáreas, con relación a la superficie total que se siembra a nivel nacional, el porcentaje no llega ni al 1%. La autoridad indicó que en la región del Beni no presentaba mucho peligro, ya que se tomó las previsiones del caso, en el caso del ganado, sin embargo, el presidente Evo Morales en su visita a Tupiza, que también fue afectada por las lluvias, dijo que los ganadores deben tomar precaución. REGIONES Pero también se informó que otras regiones del país fueron afectadas por los excesos de lluvias y que se tomaba las medidas para mitigar los efectos para los cultivos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario